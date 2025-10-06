HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos
Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos     Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos     Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Donald Trump habría autorizado ataques letales contra cárteles del narcotráfico, según CNN

El Pentágono y la CIA habrían ampliado sus operaciones en América Latina bajo esta directiva, que enfrenta críticas de expertos legales por su posible violación de derechos y falta de supervisión judicial.

Según CNN, en consulta con fuentes anónimas, Trump dio la orden a la CIA y Pentagono.
Según CNN, en consulta con fuentes anónimas, Trump dio la orden a la CIA y Pentagono. | elDiario.es

El presidente Donald Trump habría firmado una directiva secreta que autorizaba el uso de fuerza letal contra cárteles del narcotráfico en el extranjero. Esta política se basaría en una opinión legal clasificada emitida por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia, y marcaría un cambio radical en la manera en que Estados Unidos enfrenta el crimen organizado internacional.

Según fuentes citadas por CNN, esta medida permitió que fuerzas militares estadounidenses ejecutaran al menos cuatro ataques contra embarcaciones en el Caribe, bajo el argumento de que los cárteles representan una amenaza inminente para la seguridad nacional. Expertos legales y abogados militares han cuestionado la legalidad de esta estrategia, comparándola con una guerra no declarada y sin supervisión judicial.

PUEDES VER: ¿Qué negocian Israel y Hamás en Egipto? Las condiciones claves que definirían el acuerdo para la paz en Gaza

lr.pe

Opinión legal clasificada del Departamento de Justicia sirvió como base para ataques

La política se fundamenta en un documento secreto elaborado por la OLC que interpreta que el presidente de Estados Unidos puede ordenar ataques letales contra cárteles, al considerarlos combatientes enemigos. Esta opinión va más allá de las designaciones públicas de organizaciones terroristas, abriendo la puerta a una lista secreta de objetivos.

El memorando sirvió de respaldo legal para un cambio en la doctrina de seguridad: del tratamiento criminal tradicional al uso de fuerza militar contra presuntos narcotraficantes. Según CNN, esta interpretación legal permitió al gobierno justificar operaciones militares sin pasar por mecanismos de revisión judicial.

PUEDES VER: Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

lr.pe

Pentágono y CIA ampliaron operaciones contra cárteles bajo la directiva de Trump

La expansión de estas facultades no se limitó al Ejército. CNN reporta que la CIA también recibió nuevas autorizaciones para ejecutar acciones encubiertas y letales contra cárteles en América Latina, como parte de una ofensiva integral ordenada por Trump. Esta actualización de poderes coincidió con el uso de drones de vigilancia —con capacidad de armamento— sobre territorio mexicano y caribeño.

Aunque existe una base legal previa —conocida como “finding”— para operaciones encubiertas contra el narcotráfico, esta nueva interpretación amplió notablemente el alcance de las acciones permitidas. Algunos funcionarios expresaron preocupación por los riesgos legales, especialmente en zonas donde hay ciudadanos o residentes estadounidenses.

PUEDES VER: Venezuela advierte a EE.UU. que la extrema derecha planea atacar con explosivos a su embajada: “Es una operación de falsa bandera”

lr.pe

Abogados militares cuestionan legalidad de ataques contra cárteles ordenados por Trump

Dentro del Pentágono, varios abogados militares —activos y retirados— manifestaron dudas sobre la legalidad de estas operaciones. A pesar de sus reservas, la opinión de la OLC prevalece como la interpretación oficial del poder ejecutivo, lo que limita la capacidad de oposición dentro del Departamento de Defensa.

De acuerdo con CNN, muchos de estos abogados optaron por el silencio institucional ante el temor de represalias. Mientras tanto, el Congreso ha exigido repetidamente el acceso a la opinión legal, sin éxito hasta la fecha. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, deberá comparecer ante el Capitolio para responder sobre la base legal de estos ataques.

Notas relacionadas
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

LEER MÁS
Gobierno de Trump no descarta enviar tropas estadounidenses a Venezuela: "Maduro es ilegítimo"

Gobierno de Trump no descarta enviar tropas estadounidenses a Venezuela: "Maduro es ilegítimo"

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

LEER MÁS
Los 3 principales millonarios de Latinoamérica, según Bloomberg: fortunas juntas superan los 170.000 millones de dólares

Los 3 principales millonarios de Latinoamérica, según Bloomberg: fortunas juntas superan los 170.000 millones de dólares

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Mundo

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025