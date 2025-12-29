India intensificó su búsqueda de minerales críticos como cobre, oro y litio, recursos indispensables para sostener su crecimiento económico y su transición hacia tecnologías limpias. Estos tres metales están en el centro de estrategias globales vinculadas a energía renovable, electrificación del transporte y desarrollo tecnológico, y América Latina emerge como un proveedor estratégico debido a sus vastas reservas naturales y liderazgo en producción mundial.

Tradicionalmente dependiente de importaciones, la nación india sigue buscando diversificar su acceso a materias primas fuera de los mercados convencionales, lo que impulsó el crecimiento de inversiones y acuerdos en el extranjero para asegurar dichos recursos. Esta tendencia se refleja en el interés de empresas indias por participar en proyectos de exploración y explotación de minerales críticos, particularmente en países latinoamericanos con alta concentración de estos metales, según CEPAL.

¿Cuál es el país de América Latina en la mira de India por cobre, oro y litio?

Perú se consolidó como uno de los principales destinos de interés para India en la región, debido principalmente a su enorme potencial minero. Recientemente, ocho empresas indias, entre estatales y privadas, manifestaron su interés por invertir en proyectos minero‑energéticos del país, enfocándose en metales clave como el cobre, el oro y el litio. La noticia fue confirmada por el gobierno peruano en su página web.

Representantes de estas compañías solicitaron reuniones técnicas durante la 37ª Convención Minera PERUMIN, con el objetivo de conocer a fondo la cartera de 67 proyectos peruanos en distintas fases de desarrollo técnico y geológico y explorar alianzas estratégicas. Perú es considerado un socio atractivo por su posición como uno de los líderes globales en producción de cobre, así como por su emergente portafolio de proyectos de litio.

El enfoque gradual de India en América Latina: entre China y EE.UU.

La estrategia de India en América Latina se caracteriza por un acercamiento gradual y pragmático, orientado a fortalecer vínculos económicos sin la confrontación directa con otros actores globales. A diferencia de China, que ha consolidado profunda presencia económica y diplomática en la región, y de Estados Unidos, con interés renovado en mantener su influencia, India mantiene una presencia más modesta, pero creciente, enfocada en sectores clave como los minerales críticos y la energía.

Este enfoque se basa en ampliar la diversificación de sus relaciones comerciales e invertir en recursos que aseguren su seguridad energética y tecnológica, aprovechando el potencial de países latinoamericanos ricos en materias primas. La participación india en plataformas multilaterales como BRICS también refuerza este acercamiento, ofreciendo un marco de cooperación sustentado en el multilateralismo y el desarrollo conjunto.

Para China, que ya domina gran parte del mercado global de procesamiento y refinación de minerales críticos, el avance de India representa una competencia complementaria más que un desafío directo, aunque presiona a los países latinoamericanos a equilibrar sus vínculos con ambos gigantes asiáticos.

En el caso de Estados Unidos, sus políticas comerciales y arancelarias recientes incrementaron a las economías asiáticas a diversificar sus socios, lo que contribuye a la presencia india en nuevos mercados. Esta dinámica podría desplazar parcialmente a inversiones estadounidenses tradicionales en la región o, al menos, reconfigurar la competitividad en sectores clave.

Otros países latinoamericanos en el radar de India

Argentina destaca como otro país clave en la agenda india, especialmente por sus abundantes reservas de litio, uno de los principales insumos de las baterías modernas. Funcionarios indios señalaron interés en fortalecer la cooperación minera, energética y tecnológica con Argentina a través de memorandos de entendimiento y exploraciones conjuntas, con miras a asegurar suministros críticos para la transición energética.

Brasil también figura como un socio estratégico importante, no solo por su tamaño económico, sino por su papel en plataformas multilaterales como BRICS y por sus recursos naturales diversificados. El crecimiento de inversiones entre India y la nación brasileña apunta a consolidar un intercambio comercial más amplio que va más allá de los minerales, abarcando sectores industriales, agrícola y energético.