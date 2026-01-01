HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
LO ÚLTIMO | Temblor de 4,5 se sintió en Nazca, Ica, hoy 1 de enero
Mundo

Entran en vigencia los aranceles de México a productos de China, aprobados tras la presión de Estados Unidos

Donald Trump acusó a China de aprovechar el tratado de libre comercio entre México y EE. UU. para ingresar sus productos a la primera economía del mundo.

El Congreso de México aprobó imponer aranceles a productos de China y otros países en diciembre de 2025.
El Congreso de México aprobó imponer aranceles a productos de China y otros países en diciembre de 2025. | Foto: composición LR

El jueves 1 de enero de 2026, México puso en marcha los aranceles sobre la importación de productos de China y de otros países con los que no mantiene un tratado comercial. Así, la Secretaría de Economía informó que la finalidad de esta iniciativa es proteger aproximadamente 350.000 puestos de trabajo y apoyar la reindustrialización nacional.

Tras la aprobación de la medida arancelaria en diciembre de 2025, un representante del Ministerio de Comercio de China expresó que Pekín confía en que "México corrija esta práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo". Como respuesta, la Secretaría de Economía aclaró que la decisión no tiene como objetivo a ningún país específico.

lr.pe

Comenzaron los aranceles de México a bienes chinos

El Congreso de México aprobó en diciembre los gravámenes aduaneros, por lo que cerró 2025 caracterizado por la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde su retorno a la Casa Blanca, el líder republicano ha lanzado amenazas de imponer aranceles al vecino del sur, lo que intensificó las tensiones comerciales entre ambos países.

Los aranceles aplicados afectan a una variedad de productos provenientes de sectores como el calzado, la industria automotriz, el textil y los juguetes, entre otros. Por ello, expertos han interpretado la decisión adoptada por el gobierno de Claudia Sheinbaum como un acercamiento a EE. UU., su principal socio comercial, en el contexto de la revisión del Tratado de Libre Comercio T-MEC, que también incluye a Canadá.

PUEDES VER: El país de América Latina con uno de los peores pasteles del mundo, según Taste Atlas 2025: Perú tiene una versión similar

lr.pe

Tamaño de los productos chinos en la economía mexicana

Por ejemplo, México realizó importaciones de calzado por encima de US$2.000 millones en 2024, de los cuales el 41,5% de este volumen provino de China. Los aranceles aplicables a este sector se establecieron entre 25% y 35%, dependiendo del tipo de mercancía involucrada.

En el ámbito de los juguetes, las importaciones alcanzaron los US$3.281 millones en 2024. Desde 2026, se implementará un impuesto del 30% sobre este sector. En 2024, la segunda economía del mundo se consolidó como el principal proveedor de la industria del juguete en el país hispano, al representar el 61,5% de las importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

