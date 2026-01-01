Las principales monedas de América Latina se apreciaron en 2025 debido a factores locales y al debilitamiento del dólar a nivel mundial. Por ejemplo, el aumento del precio internacional de las materias primas incrementó la oferta de la divisa estadounidense en las economías de la región y redujo el tipo de cambio.

Además, el fortalecimiento de activos refugio como el oro, la reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. y la incertidumbre a raíz de la política arancelaria de Estados Unidos causaron que el dólar se volviera menos atractivo a lo largo del año pasado. De esta manera, se realizó una comparación de las monedas latinoamericanas usando la cotización de Google Finance.

¿Qué monedas de América Latina se hicieron más fuerte en 2025?

De acuerdo con información de Google Finance, el guaraní y el peso colombiano fueron las divisas de Latinoamérica que más se fortalecieron a lo largo de 2025, por encima del 14%. Debido a que el Banco Central de Paraguay no ha realizado cambios en su tasa de interés desde abril de 2024, su moneda se apreció frente a la flexibilidad de la política monetaria de la Fed y al contexto internacional.

Moneda Apertura de 2025 Actualidad Variación (%) Guaraní (Paraguay) 7.703,52 6.567,85 14,74% Peso colombiano 4.382,35 3.765,80 14,07% Peso mexicano 20,59 17,98 12,68% Peso chileno 1.004,13 899,85 10,39% Peso uruguayo 43,51 39,05 10,25% Real brasileño 6,15 5,52 10,24% Sol peruano 3,68 3,37 8,42% Colón costarricense 496,26 497,07 -0,16% Boliviano 6,72 6,93 -3,13% Peso argentino 1.031,55 1.448,62 -40,43%

A su vez, el peso mexicano y chileno también se apreciaron con tasas de doble dígito. En cambio, el peso argentino fue la moneda que tuvo el peor rendimiento el año pasado, ya que su tipo de cambio cayó más del 40%. Así, los intentos del gobierno de Javier Milei para evitar una fuerte caída en el mercado cambiario no fueron completamente fructíferos.