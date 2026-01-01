HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Las economías de América Latina que inician 2026 con las monedas más fuertes tras la depreciación del dólar

El dólar registró su mayor caída desde 2017, de acuerdo con Bloomberg. De esta manera, siete monedas de la región se apreciaron por encima del 7%.

Tres divisas de América Latina se apreciaron cerca del 15% frente al dólar estadounidense.
Tres divisas de América Latina se apreciaron cerca del 15% frente al dólar estadounidense. | Foto: IA

Las principales monedas de América Latina se apreciaron en 2025 debido a factores locales y al debilitamiento del dólar a nivel mundial. Por ejemplo, el aumento del precio internacional de las materias primas incrementó la oferta de la divisa estadounidense en las economías de la región y redujo el tipo de cambio.

Además, el fortalecimiento de activos refugio como el oro, la reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. y la incertidumbre a raíz de la política arancelaria de Estados Unidos causaron que el dólar se volviera menos atractivo a lo largo del año pasado. De esta manera, se realizó una comparación de las monedas latinoamericanas usando la cotización de Google Finance.

lr.pe

¿Qué monedas de América Latina se hicieron más fuerte en 2025?

De acuerdo con información de Google Finance, el guaraní y el peso colombiano fueron las divisas de Latinoamérica que más se fortalecieron a lo largo de 2025, por encima del 14%. Debido a que el Banco Central de Paraguay no ha realizado cambios en su tasa de interés desde abril de 2024, su moneda se apreció frente a la flexibilidad de la política monetaria de la Fed y al contexto internacional.

MonedaApertura de 2025ActualidadVariación (%)
Guaraní (Paraguay)7.703,526.567,8514,74%
Peso colombiano4.382,353.765,8014,07%
Peso mexicano20,5917,9812,68%
Peso chileno1.004,13899,8510,39%
Peso uruguayo43,5139,0510,25%
Real brasileño6,155,5210,24%
Sol peruano3,683,378,42%
Colón costarricense496,26497,07-0,16%
Boliviano6,726,93-3,13%
Peso argentino1.031,551.448,62-40,43%

A su vez, el peso mexicano y chileno también se apreciaron con tasas de doble dígito. En cambio, el peso argentino fue la moneda que tuvo el peor rendimiento el año pasado, ya que su tipo de cambio cayó más del 40%. Así, los intentos del gobierno de Javier Milei para evitar una fuerte caída en el mercado cambiario no fueron completamente fructíferos.

PUEDES VER: El país de América Latina que desafiaría a la arquitectura con el edificio más alto en 2026: no es Chile y superaría los 400 metros

lr.pe

