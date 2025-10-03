HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Taste Atlas elaboró un ranking con los mejores jugos de fruta del mundo, y entre las bebidas destacadas figura una del Perú, considerada la mejor de América Latina y ubicada en el segundo lugar a nivel internacional.

Según Taste Atlas 2025, el ponche de maca es el mejor jugo de frutas de América Latina y la segunda en el mundo.
Según Taste Atlas 2025, el ponche de maca es el mejor jugo de frutas de América Latina y la segunda en el mundo. | Foto: Composición LR/ Taste Atlas

Los jugos de fruta en América Latina forman parte fundamental de la dieta diaria y de la cultura gastronómica de la región. Gracias a la enorme diversidad de climas y suelos, cada país ofrece una amplia variedad de frutas tropicales y andinas que se convierten en bebidas frescas, nutritivas y llenas de sabor.

Este año, Taste Atlas 2025 elaboró una lista con los mejores jugos de fruta del mundo. En el segundo lugar del ranking internacional figura una bebida del Perú, la mejor posicionada de América Latina, incluso por encima del champús de Colombia.

PUEDES VER: Ni el turrón ni la mazamorra morada: este es el mejor postre del Perú, según Taste Atlas 2025

lr.pe

¿Cuál es el mejor jugo de frutas de América Latina y que se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025?

El mejor jugo de frutas de América Latina es el ponche de maca del Perú, con una valoración de 3,9. Ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, solo por debajo del sira de Turquía, según Taste Atlas 2025. La bebida peruana se elabora a base de maca, una raíz andina de alto valor nutritivo que ha sido apreciada desde tiempos incaicos por sus propiedades energizantes y reconstituyentes. Actualmente, es una bebida característica del país, presente tanto en los hogares como en ferias y mercados, donde se ofrece como un complemento saludable para la dieta diaria.

Como preparar ponche de maca receta rápida y fácil | A COCINAR

El ponche de maca tiene una valoración de 3,9 y es el segundo mejor jugo de frutas del mundo, solo por debajo del sira de Turquía, según Taste Atlas 2025. Foto: YouTube

La receta tradicional combina maca con jugo de manzana, maracuyá y zanahoria, lo que le da un sabor particular, entre lo frutal y lo terroso, además de reforzar su aporte de vitaminas y minerales. Si bien la versión más valorada es la recién preparada, también existen presentaciones embotelladas listas para consumir, lo que ha permitido que esta bebida se difunda más allá de las fronteras peruanas.

PUEDES VER: El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

lr.pe

El top de los mejores jugos de fruta del mundo, según Taste Atlas 2025

El ranking de los mejores jugos de fruta del mundo, según Taste Atlas 2025, incluye una amplia variedad de sabores y bebidas originarias de países de diversos continentes, como África y Asia:

  • Sira (Turquía)
  • Ponche de Maca (Perú)
  • Champús (Colombia)
  • Agua de Sapo (Costa Rica)
  • Bel Sorbete (India)
  • Sharab al-hisrm (Siria)
  • Hardaliye (Turquía)
  • Bouye (Senegal)
