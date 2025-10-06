El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de desarrollar operaciones terrestres como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico. Según explicó, esta iniciativa surge como respuesta a los posibles cambios en las rutas utilizadas por los traficantes, quienes, tras los operativos en el mar Caribe, han dejado de utilizar embarcaciones para el transporte de estupefacientes.

En el marco de la ceremonia por el 250 aniversario de la Armada estadounidense, realizada en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el mandatario destacó que las acciones emprendidas contra las lanchas dedicadas al contrabando de drogas han sido tan efectivas que, actualmente, “ya no quedan embarcaciones” operando en esa zona del Caribe.

EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

Trump advirtió que, ante la ausencia de embarcaciones utilizadas por narcotraficantes en el mar, Estados Unidos deberá enfocar sus esfuerzos en operativos terrestres. "Ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque ellos se verán obligados a ir por tierra”. Esta declaración aumenta la tensión en torno a las costas de Venezuela.

"Ya no hay lanchas en el agua. No encuentras ninguna. Nos cuesta mucho encontrarlas. […] Pero anoche hicimos un ataque contra otra", señaló, agregando: "Somos muy buenos en eso". Según afirmó, cada una de esas lanchas estaría relacionada con la muerte de hasta 25.000 ciudadanos estadounidenses. "Por eso, cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es en realidad un acto de bondad", añadió.

Trump destaca resultados de sus operaciones antidroga

"Estamos parando las drogas a un nivel que nadie ha visto", expresó Donald Trump ante un grupo de marineros durante un evento en la base naval de Norfolk, en Virginia. "Somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera embarcaciones de pesca, ya nadie quiere entrar al agua", dijo riendo el líder republicano. "Simplemente, no podemos encontrar ninguno".

Hasta el momento, al menos 21 personas murieron como resultado de las operaciones antidrogas, según funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca sostiene que los ataques han logrado destruir al menos cuatro embarcaciones. Sin embargo, sectores del Partido Demócrata y diversos especialistas mostraron su preocupación sobre la legalidad del uso de fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales, especialmente cuando se trata de sospechosos que no han sido detenidos ni sometidos a interrogatorio.

Así fue el último ataque de EE.UU. contra presunta narcolancha en el mar Caribe

El viernes 3 de octubre, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció la destrucción de una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela. El bombardeo dejó 4 personas fallecidas y se trataría del quinto ataque, de acuerdo al conteo del gobierno.

"Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", afirmó Hegseth. Añadió que el ataque estuvo dirigido contra un buque "afiliado a organizaciones terroristas designadas".