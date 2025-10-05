Donald Trump confirma nuevo ataque a lancha con drogas en el Caribe: "Somos muy buenos en esto"

El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación con droga en el Caribe la noche del sábado. En declaraciones ofrecidas por el 250 aniversario de la Marina estadounidense, el mandatario aseguró que "son muy buenos", en referencia al poderío militar de su país.

"En las últimas semanas, la Marina ha respaldado nuestra misión de llevar a los terroristas del cartel directamente al infierno, fuera del agua. Y sabes, ya no hay botes en el mar. No puedo encontrar ninguno. Estamos teniendo dificultades para hallarlos, pero anoche hundimos otro. Ahora, simplemente, no podemos encontrar ninguno más".

Trump acusó a cada una de las embarcaciones que transitan por el Caribe de ser "responsables de la muerte de 25.000 estadounidenses" y de la "destrucción de miles de familias". Además, calificó sus recientes acciones en la zona caribeña como "un acto de bondad", al punto que, según dijo, “ni los barcos pesqueros quieren entrar al agua”.