Donald Trump, informó este domingo que está evaluando una “fase dos” del despliegue militar en el Caribe. Esto ocurre luego de afirmar que su país ya ha logrado el control de las rutas marítimas en la región, tras los ataques a varias narcolanchas que, según él, provenían de Venezuela.

Esta operación de seguridad nacional ha culminado con la destrucción de cinco embarcaciones vinculadas al narcotráfico y con la eliminación de más de 14 presuntos terroristas. Trump aseguró que Estados Unidos mantiene actualmente el “control marítimo total” sobre las rutas utilizadas por redes asociadas al régimen de Nicolás Maduro y al grupo conocido como Cártel de los Soles.

La postura de la Casa Blanca sobre la “fase dos”

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, indicó que la administración aún no ha tomado decisiones definitivas respecto a la “fase dos” y que no comentará propuestas específicas analizadas por el presidente. No obstante, reafirmó la postura de Estados Unidos frente al régimen de Nicolás Maduro, así como la determinación de Trump de frenar el tráfico de drogas en el Caribe.

“No entraré en propuestas específicas consideradas por el presidente; pero hemos sido muy claros en que Maduro es ilegítimo. Trump ha tomado acciones duras para terminar el tráfico de drogas”, señaló Leavitt durante una conferencia de prensa. Además, Leavitt afirmó que esta nueva evaluación evidencia el compromiso firme de la administración con la seguridad marítima y la lucha contra los carteles. Subrayó que Trump continuará adoptando medidas contundentes contra el narcotráfico en la región.

Resultados del despliegue militar hasta la fecha

Hasta el momento, el despliegue ha contado con ocho embarcaciones, entre ellas destructores y barcos de inteligencia. Estas unidades han participado en operaciones que concluyeron con la destrucción de múltiples narcolanchas y la neutralización de presuntos narcoterroristas.

El secretario de guerra, Pete Hegseth, declaró lo siguiente sobre uno de los ataques recientes: “Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”. Trump remarcó que estas acciones han permitido alcanzar el “control marítimo total” sobre las rutas del narcotráfico y adelantó que la fase dos “va a ser una gran diferencia” en la lucha contra los carteles.