Israel y Hamás han iniciado negociaciones indirectas sobre los nuevos términos del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas conversaciones, en las que participan mediadores de Estados Unidos, Egipto y Catar, se realizan entre equipos técnicos —no políticos— en la ciudad balnearia egipcia de Sharm el Sheij, en el sur del Sinaí, y se espera que se prolonguen varios días, según fuentes egipcias de seguridad que solicitaron mantener el anonimato.

El acuerdo, presentado el 29 de septiembre por el mandatario estadounidense, ya fue aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y parcialmente por Hamás, el pasado 3 de octubre. Según el comunicado difundido por el grupo, se aprobó la liberación de prisioneros de la ocupación “tanto vivos como fallecidos”, conforme a “la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”. No obstante, expertos advierten que aún hay puntos importantes que no se han abordado.

Según declaraciones brindadas a La República, el internacionalista Óscar Vidarte afirmó que el acuerdo propuesto por Trump “no establece el reconocimiento del Estado palestino por parte de Israel”, algo a lo que el gobierno israelí se niega. Además, Francisco Belaunde sostuvo que no solo Hamás sería el “perdedor” si se concreta el acuerdo de paz en Gaza, sino también Netanyahu, “porque en el fondo él no quiere que termine la guerra”, ya que perdería el poder en Israel.

En la misma línea de Vidarte, el también internacionalista Farid Kahhat indicó que el acuerdo, en un primer momento, no mencionaba explícitamente “el derecho de los palestinos a un Estado, ni establecía una fecha o condiciones claras para el retiro total de Israel”. Esta ambigüedad explicaría por qué Hamás decidió aceptarlo parcialmente y solicitó una negociación.

¿Cuáles son los términos que podría pedir Hamás en Egipto?

Belaunde prevé que Hamás podría solicitar la resolución de diversos temas pendientes. “Hay dos puntos cruciales aquí: primero, no hay un calendario; debe establecerse un cronograma para el retiro de las tropas israelíes. Y, segundo, aún no está definido quién gobernará Gaza ni cómo se organizará ese gobierno”, afirmó. Además, añadió que sigue sin aclararse cómo se entregarán las armas por parte de Hamás ni en qué condiciones se producirá su retirada de Gaza.

A ello, Vidarte suma que el plan tampoco contempla el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Israel y establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. "Israel incumple resoluciones, incumple el derecho internacional ampliando sus colonias, no reconoce el Estado Palestino y todos estos elementos no están incorporados en el acuerdo", señala el internacionalista.

Los puntos mencionados, que serían de especial interés para Hamás, habrían sido omitidos por una razón. Según Kahhat, es evidente que el plan propuesto por Trump favorece claramente a una de las partes, considerando que “uno de los lados no fue consultado” y es más, les dice a los palestinos, o por lo menos a Hamás: "Hola, aceptas o continuamos bombardeándote".

“Esta es una propuesta formulada por personas cercanas a Trump, pero acordada con Netanyahu. Nunca fue consultada con ninguna contraparte palestina”, explicó el internacionalista. Este aspecto también se refleja en los 20 puntos que conforman el plan original del mandatario estadounidense, en los que no se menciona explícitamente el derecho de los palestinos a un Estado. “En ese sentido, yo diría que el plan presentado por Trump parece más favorable a Israel, aunque eso aún es solo una posibilidad”, añadió.

¿Qué gana Trump si se consigue la paz en Gaza?

Respecto a los posibles beneficios para Donald Trump en caso de concretarse un acuerdo de paz en Gaza, Francisco Belaunde señaló que el mandatario estadounidense también podría verse favorecido, ya que “podría aparecer, efectivamente, como una persona que finalmente ha logrado que se establezca la paz. No sé si eso le valdrá el premio Nobel de la Paz —no lo creo, a pesar de esos intentos—, pero, obviamente, parecería un gran triunfo diplomático, muy importante".

Por su parte, Farid Kahat resalta un cambio en la postura del presidente Trump: “Primero dijo que iba a ganar el premio Nobel de la Paz al lograr acuerdos en Ucrania y Gaza. Luego expresó su intención de apoderarse de Gaza para convertirla en una especie de ribera del Oriente Medio. Ahora presenta una nueva propuesta, similar —aunque más detallada— a la que se adoptó en el acuerdo de enero pasado, el cual Israel incumplió. Recordemos que en marzo se rompió el alto al fuego. Entonces, la pregunta es: ¿por qué esta vez sí se cumpliría?”.

"Lo que creo que ha cambiado del lado de Trump es la postura de países de mayoría árabe y musulmana que, hasta hace poco, consideraban a Irán, y no a Israel, como su principal enemigo en la región, especialmente los del Golfo Pérsico. Tras el ataque israelí a delegados de Hamás en Catar, estos países vuelven a ver a Israel como su principal rival", interpreta Kahat sobre el cambio de visión de Trump.

"Además, han comprometido inversiones, comercio y obsequios a favor de Trump que, aunque no han sido condicionados explícitamente a la adopción de esta iniciativa, sí suponen un condicionamiento tácito. Creo que eso ha motivado el cambio de postura del expresidente, quien también debió considerar que sus propios aliados —el Reino Unido, Francia, es decir, miembros de la OTAN— están replanteando su posición sobre este tema", añade.