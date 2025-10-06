HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

¿Qué negocian Israel y Hamás en Egipto? Las condiciones claves que definirían el acuerdo para la paz en Gaza

El acuerdo, aceptado parcialmente por Hamás, incluye la liberación de prisioneros, pero aún hay puntos importantes por resolver, como el reconocimiento del Estado palestino por parte de Israel, señalan expertos en declaraciones a La República.

El acuerdo, presentado el 29 de septiembre por Donald Trump, ya fue aceptado por Benjamín Netanyahu y parcialmente por Hamás. Foto: Composición LR/AFP.
El acuerdo, presentado el 29 de septiembre por Donald Trump, ya fue aceptado por Benjamín Netanyahu y parcialmente por Hamás. Foto: Composición LR/AFP.

Israel y Hamás han iniciado negociaciones indirectas sobre los nuevos términos del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas conversaciones, en las que participan mediadores de Estados Unidos, Egipto y Catar, se realizan entre equipos técnicos —no políticos— en la ciudad balnearia egipcia de Sharm el Sheij, en el sur del Sinaí, y se espera que se prolonguen varios días, según fuentes egipcias de seguridad que solicitaron mantener el anonimato.

El acuerdo, presentado el 29 de septiembre por el mandatario estadounidense, ya fue aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y parcialmente por Hamás, el pasado 3 de octubre. Según el comunicado difundido por el grupo, se aprobó la liberación de prisioneros de la ocupación “tanto vivos como fallecidos”, conforme a “la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”. No obstante, expertos advierten que aún hay puntos importantes que no se han abordado.

Según declaraciones brindadas a La República, el internacionalista Óscar Vidarte afirmó que el acuerdo propuesto por Trump “no establece el reconocimiento del Estado palestino por parte de Israel”, algo a lo que el gobierno israelí se niega. Además, Francisco Belaunde sostuvo que no solo Hamás sería el “perdedor” si se concreta el acuerdo de paz en Gaza, sino también Netanyahu, “porque en el fondo él no quiere que termine la guerra”, ya que perdería el poder en Israel.

En la misma línea de Vidarte, el también internacionalista Farid Kahhat indicó que el acuerdo, en un primer momento, no mencionaba explícitamente “el derecho de los palestinos a un Estado, ni establecía una fecha o condiciones claras para el retiro total de Israel”. Esta ambigüedad explicaría por qué Hamás decidió aceptarlo parcialmente y solicitó una negociación.

PUEDES VER: ¿Se acabó la guerra en Gaza? Esto deja la aceptación parcial de Hamás al acuerdo de paz planteado por Trump

lr.pe

¿Cuáles son los términos que podría pedir Hamás en Egipto?

Belaunde prevé que Hamás podría solicitar la resolución de diversos temas pendientes. “Hay dos puntos cruciales aquí: primero, no hay un calendario; debe establecerse un cronograma para el retiro de las tropas israelíes. Y, segundo, aún no está definido quién gobernará Gaza ni cómo se organizará ese gobierno”, afirmó. Además, añadió que sigue sin aclararse cómo se entregarán las armas por parte de Hamás ni en qué condiciones se producirá su retirada de Gaza.

A ello, Vidarte suma que el plan tampoco contempla el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Israel y establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. "Israel incumple resoluciones, incumple el derecho internacional ampliando sus colonias, no reconoce el Estado Palestino y todos estos elementos no están incorporados en el acuerdo", señala el internacionalista.

Los puntos mencionados, que serían de especial interés para Hamás, habrían sido omitidos por una razón. Según Kahhat, es evidente que el plan propuesto por Trump favorece claramente a una de las partes, considerando que “uno de los lados no fue consultado” y es más, les dice a los palestinos, o por lo menos a Hamás: "Hola, aceptas o continuamos bombardeándote".

“Esta es una propuesta formulada por personas cercanas a Trump, pero acordada con Netanyahu. Nunca fue consultada con ninguna contraparte palestina”, explicó el internacionalista. Este aspecto también se refleja en los 20 puntos que conforman el plan original del mandatario estadounidense, en los que no se menciona explícitamente el derecho de los palestinos a un Estado. “En ese sentido, yo diría que el plan presentado por Trump parece más favorable a Israel, aunque eso aún es solo una posibilidad”, añadió.

¿Qué gana Trump si se consigue la paz en Gaza?

Respecto a los posibles beneficios para Donald Trump en caso de concretarse un acuerdo de paz en Gaza, Francisco Belaunde señaló que el mandatario estadounidense también podría verse favorecido, ya que “podría aparecer, efectivamente, como una persona que finalmente ha logrado que se establezca la paz. No sé si eso le valdrá el premio Nobel de la Paz —no lo creo, a pesar de esos intentos—, pero, obviamente, parecería un gran triunfo diplomático, muy importante".

Por su parte, Farid Kahat resalta un cambio en la postura del presidente Trump: “Primero dijo que iba a ganar el premio Nobel de la Paz al lograr acuerdos en Ucrania y Gaza. Luego expresó su intención de apoderarse de Gaza para convertirla en una especie de ribera del Oriente Medio. Ahora presenta una nueva propuesta, similar —aunque más detallada— a la que se adoptó en el acuerdo de enero pasado, el cual Israel incumplió. Recordemos que en marzo se rompió el alto al fuego. Entonces, la pregunta es: ¿por qué esta vez sí se cumpliría?”.

"Lo que creo que ha cambiado del lado de Trump es la postura de países de mayoría árabe y musulmana que, hasta hace poco, consideraban a Irán, y no a Israel, como su principal enemigo en la región, especialmente los del Golfo Pérsico. Tras el ataque israelí a delegados de Hamás en Catar, estos países vuelven a ver a Israel como su principal rival", interpreta Kahat sobre el cambio de visión de Trump.

"Además, han comprometido inversiones, comercio y obsequios a favor de Trump que, aunque no han sido condicionados explícitamente a la adopción de esta iniciativa, sí suponen un condicionamiento tácito. Creo que eso ha motivado el cambio de postura del expresidente, quien también debió considerar que sus propios aliados —el Reino Unido, Francia, es decir, miembros de la OTAN— están replanteando su posición sobre este tema", añade.

Notas relacionadas
Israel y Hamás negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza tras dos años de conflicto

Israel y Hamás negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza tras dos años de conflicto

LEER MÁS
Donald Trump amenaza con "destruir completamente" a Hamás si se niegan a ceder el poder en Gaza

Donald Trump amenaza con "destruir completamente" a Hamás si se niegan a ceder el poder en Gaza

LEER MÁS
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza previo a encuentro indirecto con Israel en Egipto

Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza previo a encuentro indirecto con Israel en Egipto

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Joven ecuatoriana sufre parálisis facial y contrae enfermedad mortal tras comer sushi: “Sentí que mi cuerpo se rendía”

Joven ecuatoriana sufre parálisis facial y contrae enfermedad mortal tras comer sushi: “Sentí que mi cuerpo se rendía”

LEER MÁS
Precio del dólar en México hoy, domingo 5 de octubre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

Precio del dólar en México hoy, domingo 5 de octubre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

LEER MÁS
Mujer es enterrada “viva” en Colombia tras ser alcanzada por un rayo que cayó cerca de su casa

Mujer es enterrada “viva” en Colombia tras ser alcanzada por un rayo que cayó cerca de su casa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Mundo

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025