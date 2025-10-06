Donald Trump anuncia arancel de 25% a camiones importados por EEUU a partir de noviembre
Los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump buscan apoyar a los fabricantes de camiones estadounidenses, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, entre otros.
- "Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP
- Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó sus redes sociales para anunciar que, a partir del 1 de noviembre de 2025, los camiones importados al país estarán sujetos a un arancel del 25%.
La medida, tomada por cuestiones de "seguridad nacional", tiene como objetivo apoyar a los fabricantes de camiones estadounidenses, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, entre otros.
El pasado 26 de setiembre, Donald Trump anunció su intención de imponer aranceles aduaneros a varios productos, entre ellos medicamentos y muebles, además de camiones, cuyo proveedor principal es México.
El republicano ha lanzado una ofensiva proteccionista desde su vuelta a la Casa Blanca, con aranceles masivos por origen de la importación y por productos, como los automóviles, el acero, el aluminio y el cobre.
A diferencia de los aranceles por sectores, la legalidad de las tasas aduaneras por países no está clara, y la Corte Suprema debe pronunciarse al respecto a principios de noviembre, después de que un tribunal federal dictaminara su inconstitucionalidad.
Por el momento, se desconoce cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales, como Canadá y México (T-MEC), y la Unión Europea.