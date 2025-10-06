HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump anuncia arancel de 25% a camiones importados por EEUU a partir de noviembre

Los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump buscan apoyar a los fabricantes de camiones estadounidenses, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, entre otros.

Medida busca apoyar a los fabricantes de camiones estadounidenses.
Medida busca apoyar a los fabricantes de camiones estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó sus redes sociales para anunciar que, a partir del 1 de noviembre de 2025, los camiones importados al país estarán sujetos a un arancel del 25%.

La medida, tomada por cuestiones de "seguridad nacional", tiene como objetivo apoyar a los fabricantes de camiones estadounidenses, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, entre otros.

PUEDES VER: EE.UU. impone aranceles a las importaciones de madera a partir del 14 de octubre

lr.pe

El pasado 26 de setiembre, Donald Trump anunció su intención de imponer aranceles aduaneros a varios productos, entre ellos medicamentos y muebles, además de camiones, cuyo proveedor principal es México.

El republicano ha lanzado una ofensiva proteccionista desde su vuelta a la Casa Blanca, con aranceles masivos por origen de la importación y por productos, como los automóviles, el acero, el aluminio y el cobre.

A diferencia de los aranceles por sectores, la legalidad de las tasas aduaneras por países no está clara, y la Corte Suprema debe pronunciarse al respecto a principios de noviembre, después de que un tribunal federal dictaminara su inconstitucionalidad.

Por el momento, se desconoce cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales, como Canadá y México (T-MEC), y la Unión Europea.

