HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

"México no acepta injerencismo", expresó Sheinbaum en su discurso multitudinario en el Zócalo de la CDMX por su primer año de gobierno

Claudia Sheinbaum brindó su discurso por su primer año de gobierno, donde lanzó una advertencia a la Administración de Donald Trump.
Claudia Sheinbaum brindó su discurso por su primer año de gobierno, donde lanzó una advertencia a la Administración de Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este domingo un discurso multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México por su primer año de gobierno. Ante miles de simpatizantes, la mandataria destacó los avances en materia económica, social y de seguridad, y le lanzó una advertencia al gobierno de Estados Unidos.

Durante su intervención, Sheinbaum subrayó que la política de seguridad y paz en México "se decide soberanamente", en referencia a las presiones y las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Donald Trump había afirmado que el país mexicano "hace lo que nosotros le decimos que haga".

PUEDES VER: Familiares de rehenes israelíes en manos de Hamás piden el Premio Nobel de la Paz para Donald Trump

lr.pe

Sheinbaum a gobierno de Trump: "México no acepta injerencismo"

Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a las declaraciones de Donald Trump, y aclaró que México no se somete a la voluntad de ningún país extranjero. "Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella", afirmó ante el público, y mientras destacaba que las decisiones de seguridad son producto del trabajo diario de su gabinete.

"El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo", dijo la mandataria en su discurso multitudinario.

Sheinbaum destacó que las decisiones de seguridad en México son producto del trabajo de su gabinete. Foto: AFP<br>

Sheinbaum destacó que las decisiones de seguridad en México son producto del trabajo de su gabinete. Foto: AFP

Además, la presidenta recordó que su gobierno impulsó una reforma constitucional que prohíbe cualquier tipo de intervención, intromisión o acto lesivo a la soberanía mexicana. "¡México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!", enfatizó, en clara alusión a los comentarios de Trump sobre la política fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.

PUEDES VER: Lula pide a Trump levantar aranceles impuestos como sanción a Brasil tras meses de tensión

lr.pe

¿Qué otros puntos clave dijo Sheinbaum por su primer año como presidenta de México?

En su balance de gobierno, Sheinbaum destacó los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y reconoció la labor de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la consolidación de los programas sociales. Además, anunció la continuación de grandes obras públicas, incluyendo la propuesta de renombrar el Tren México–Nuevo Laredo como "Tren del Golfo de México", en respuesta simbólica a la sugerencia de Trump de llamar al Golfo de México "Golfo de América".

En materia económica, presumió que la inflación está controlada, que México alcanzó niveles récord de inversión extranjera directa y que el peso mexicano es una de las monedas más estables del mundo. Adelantó que en 2025 se espera un aumento en la recaudación fiscal sin subir impuestos. Asimismo, anunció proyectos tecnológicos clave, como el desarrollo nacional de vehículos eléctricos, semiconductores, satélites y drones.

Notas relacionadas
Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
Familiares de rehenes israelíes en manos de Hamás piden el Premio Nobel de la Paz para Donald Trump

Familiares de rehenes israelíes en manos de Hamás piden el Premio Nobel de la Paz para Donald Trump

LEER MÁS
Lula pide a Trump levantar aranceles impuestos como sanción a Brasil tras meses de tensión

Lula pide a Trump levantar aranceles impuestos como sanción a Brasil tras meses de tensión

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Precio del dólar en México hoy, domingo 5 de octubre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

Precio del dólar en México hoy, domingo 5 de octubre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
El único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro: cuenta con 365 islas por cada día del año

El único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro: cuenta con 365 islas por cada día del año

LEER MÁS
Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Mundo

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025