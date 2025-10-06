Claudia Sheinbaum brindó su discurso por su primer año de gobierno, donde lanzó una advertencia a la Administración de Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este domingo un discurso multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México por su primer año de gobierno. Ante miles de simpatizantes, la mandataria destacó los avances en materia económica, social y de seguridad, y le lanzó una advertencia al gobierno de Estados Unidos.

Durante su intervención, Sheinbaum subrayó que la política de seguridad y paz en México "se decide soberanamente", en referencia a las presiones y las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Donald Trump había afirmado que el país mexicano "hace lo que nosotros le decimos que haga".

Sheinbaum a gobierno de Trump: "México no acepta injerencismo"

Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a las declaraciones de Donald Trump, y aclaró que México no se somete a la voluntad de ningún país extranjero. "Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella", afirmó ante el público, y mientras destacaba que las decisiones de seguridad son producto del trabajo diario de su gabinete.

"El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo", dijo la mandataria en su discurso multitudinario.

Sheinbaum destacó que las decisiones de seguridad en México son producto del trabajo de su gabinete. Foto: AFP



Además, la presidenta recordó que su gobierno impulsó una reforma constitucional que prohíbe cualquier tipo de intervención, intromisión o acto lesivo a la soberanía mexicana. "¡México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!", enfatizó, en clara alusión a los comentarios de Trump sobre la política fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué otros puntos clave dijo Sheinbaum por su primer año como presidenta de México?

En su balance de gobierno, Sheinbaum destacó los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y reconoció la labor de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la consolidación de los programas sociales. Además, anunció la continuación de grandes obras públicas, incluyendo la propuesta de renombrar el Tren México–Nuevo Laredo como "Tren del Golfo de México", en respuesta simbólica a la sugerencia de Trump de llamar al Golfo de México "Golfo de América".

En materia económica, presumió que la inflación está controlada, que México alcanzó niveles récord de inversión extranjera directa y que el peso mexicano es una de las monedas más estables del mundo. Adelantó que en 2025 se espera un aumento en la recaudación fiscal sin subir impuestos. Asimismo, anunció proyectos tecnológicos clave, como el desarrollo nacional de vehículos eléctricos, semiconductores, satélites y drones.