EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Mira EN VIVO Curwen en La República     
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     
Mundo

Joven de Ecuador sufre parálisis facial y contrae enfermedad mortal tras comer sushi: “Sentí como si mi cuerpo se rindiese”

Yuli, una joven natural de Ecuador, compartió en redes sociales su dolorosa experiencia tras consumir sushi, que hizo que fuera diagnosticada con salmonella y fiebre tifoidea.

Mujer ecuatoriana contrajo enfermedad mortal luego de comer sushi.
Mujer ecuatoriana contrajo enfermedad mortal luego de comer sushi. | Composición LR

El sushi, conocido mundialmente como uno de los platos emblemáticos de la gastronomía oriental, se transformó en una experiencia dolorosa para Yuli, una joven de Ecuador, que compartió su historia a través de redes sociales. Según relató, tras consumir este alimento fue diagnosticada, inicialmente, con salmonella y fiebre tifoidea.

Con el paso de los días, su estado de salud se agravó. A estas enfermedades se sumaron una pancreatitis, una intervención quirúrgica compleja para extraerle la vesícula y, posteriormente, una parálisis facial. Sin embargo, el episodio más difícil llegó tiempo después, cuando fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico (LES).

La historia de Yuli, quien contrajo varias enfermedades luego de comer sushi

Yuli contó que pasó por una etapa crítica de salud que la mantuvo hospitalizada durante 23 días, varios en cuidados intensivos. Durante más de 12 días necesitó alimentación asistida, ya que no podía comer ni beber agua por sí sola. Según su testimonio, atravesó episodios de dolor extremo y un progresivo deterioro físico antes de que los médicos pudieran identificar con certeza la causa de su condición.

“Era un dolor constante, como si mi cuerpo se hubiera rendido”, expresó en una publicación. Desde entonces, ha utilizado sus redes sociales para mostrar su proceso de recuperación y visibilizar los desafíos que implica vivir con una enfermedad autoinmune.

Los riesgos de contraer Salmonella 

Las infecciones provocadas por bacterias como la salmonella pueden manifestarse de diferentes formas, desde malestares gastrointestinales leves hasta cuadros severos que obligan a una hospitalización. En particular, la fiebre tifoidea, causada por la cepa Salmonella Typhi— es una infección que se propaga por todo el organismo y que, si no se trata adecuadamente con antibióticos, puede poner en riesgo la vida.

El consumo de alimentos marinos crudos, como el sushi, ha estado relacionado con brotes de Salmonella y otros agentes infecciosos, especialmente cuando existen errores en la cadena de frío, fallas en la manipulación o contaminación durante el proceso de distribución.

Por su parte, el lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune compleja. En este trastorno, el propio sistema inmunológico ataca tejidos sanos del cuerpo, lo que puede derivar en daños en órganos vitales como la piel, las articulaciones, los riñones o el sistema nervioso. En algunos casos poco frecuentes, incluso puede afectar el páncreas, lo que complica aún más el diagnóstico y tratamiento.

Medidas clave para reducir el riesgo de infecciones en productos marinos

Consumir productos marinos crudos implica ciertos riesgos sanitarios, ya que pueden contener bacterias como la salmonella o parásitos. Para reducir esas amenazas, es fundamental mantener la cadena de frío, utilizar pescado previamente congelado, cuando así lo establecen las normas, y aplicar buenas prácticas de manipulación en todo momento.

Diversas autoridades sanitarias, entre ellas la FDA y el CDC, han investigado casos de enfermedades vinculadas al consumo de pescado crudo. Como resultado, han difundido lineamientos sobre su correcta manipulación y trazabilidad. En respuesta a esta situación, varios países han implementado regulaciones específicas para establecimientos que ofrecen preparaciones como sushi o sashimi.

