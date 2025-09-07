Rusia lanzó la mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 durante la noche del sábado al domingo. El ataque masivo, que empleó más de 800 drones y misiles, impactó por primera vez el edificio del Gabinete de Ministros en el corazón de Kiev, un símbolo del poder estatal que amaneció envuelto en llamas. Las defensas aéreas ucranianas lograron interceptar 747 de los proyectiles, pero los que alcanzaron su objetivo dejaron un saldo trágico de al menos cinco fallecidos, entre ellos un bebé, y daños generalizados en infraestructura civil.

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, confirmó el impacto directo en la sede de su gobierno. "Por primera vez, el techo y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo. Los socorristas están extinguiendo el incendio", informó en su cuenta de Telegram.

La ofensiva, la mayor desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, impactó el edificio del Gabinete de Ministros. Foto: AFP

El mayor bombardeo de Rusia desde 2022 deja muertos y destruye edificios en Kiev

El ataque concentró su potencia destructiva en la capital ucraniana. Un edificio residencial de nueve plantas en el distrito de Sviatoshynskyi sufrió un impacto directo que causó la muerte de al menos dos personas, una mujer de 32 años y su bebé de pocos meses. Los servicios de emergencia publicaron imágenes del inmueble envuelto en llamas y con su fachada parcialmente destruida. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reportó incendios en al menos otros tres bloques de apartamentos a causa de los escombros de proyectiles derribados.

La Fuerza Aérea Ucraniana detalló que el ataque combinó 805 drones y varios tipos de misiles. Aunque la mayoría fueron neutralizados, al menos 54 drones y nueve misiles impactaron en 37 localizaciones distintas del país. La ofensiva también golpeó con severidad la ciudad de Zaporiyia, en el sur, donde una mujer falleció, y la región de Dnipropetrovsk, que reportó un muerto.

El ataque también afectó un edificio residencial en el distrito de Sviatoshynskyi, donde murieron al menos dos personas. Foto: AFP

Occidente promete tropas en Ucrania mientras Putin advierte que serán “objetivos legítimos”

Este bombardeo masivo es visto como una respuesta contundente del Kremlin a los acuerdos de seguridad alcanzados días antes. Un grupo de 26 países, liderados por Francia y Reino Unido, se comprometió a desplegar tropas en Ucrania como garantía para un futuro acuerdo de paz. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la fuerza podría operar "por tierra, mar o aire" para disuadir una nueva agresión rusa.

El presidente Vladimir Putin reaccionó con una advertencia severa. Desde un foro económico en Vladivostok, declaró que cualquier despliegue militar occidental en territorio ucraniano sería considerado un "objetivo legítimo" para sus fuerzas. Putin argumentó que tal presencia, lejos de favorecer la paz, prolongaría el conflicto y acusó a Occidente de ser una de las "causas fundamentales" de la guerra.