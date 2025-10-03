HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre
Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre     Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre     Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre     
Mundo

Joven influencer y escalador de EE.UU. muere en plena transmisión en TikTok tras caer de una montaña

El influencer Balin Miller, joven escalador de 23 años, falleció tras caer desde la cima de El Capitán, una imponente formación rocosa ubicada en California.

El escalador Balin Miller murió tras caer de una montaña y durante transmisión en TikTok.
El escalador Balin Miller murió tras caer de una montaña y durante transmisión en TikTok. | BBC

Balin Miller, un joven escalador de 23 años de Estados Unidos, murió tras sufrir una caída mortal mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde la cima de El Capitán, una emblemática formación rocosa ubicada en el Parque Nacional Yosemite, en California. El accidente ocurrió a más de 700 metros de altura.

La trágica noticia fue confirmada por sus padres, David Miller y Jeanine Girard-Moorman, a través de un comunicado publicado en redes sociales. "Con gran pesar tenemos que decirles que nuestro increíble y amado hijo murió durante un accidente de escalada hoy", señalaron en un posteo de Facebook.

PUEDES VER: EE.UU. critica envío de ayuda humanitaria de la Flotilla Global Sumud a Gaza: “Es una provocación deliberada”

lr.pe

Joven influencer y escalador de EE.UU. luego de caer de una montaña

Balin Miller transmitía en vivo a través de TikTok mientras escalaba El Capitán, una de las formaciones más icónicas del Parque Nacional Yosemite. De acuerdo con declaraciones brindadas por su hermano Dylan a la agencia AFP, el joven estaba utilizando una técnica conocida como 'lead rope soloing', que permite escalar en solitario utilizando cuerdas de protección.

Su objetivo era completar la exigente ruta Sea of Dreams, de aproximadamente 730 metros. Según explicó, Miller había terminado con éxito el ascenso y se encontraba subiendo su equipo cuando, al parecer, descendió más allá del punto final de la cuerda, lo que habría provocado el accidente.

Esta versión fue ratificada por Tom Evans, un fotógrafo de Yosemite y conocedor del mundo de la escalada, quien compartió su testimonio en Facebook. "Ayer, un escalador terminó su ascenso de la Sea of Dreams, en El Capitán, y estaba subiendo su bolsa en el último tramo cuando se quedó atascada. Entonces bajó por su cuerda principal para liberarla. Sin embargo, su cuerda no llegaba hasta la bolsa, pero parecía no darse cuenta de eso. En el descenso, terminó sin el extremo de la cuerda y cayó".

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

lr.pe

Balin Miller transmitía en vivo su muerte

Michelle Derrick, quien seguía de cerca la trayectoria de Balin Miller desde hace varios años, fue una de las primeras personas en informar que el joven escalador se encontraba transmitiendo en vivo al momento del trágico accidente. Su relato coincide con lo señalado por otros testigos.

"Llegó a la cima, pero tuvo que recuperar sus mochilas, ya que se quedaron atrapadas en una roca al subirlas. Al intentar recuperarlas, cayó y murió, todo grabado en la transmisión en vivo", señaló Derrick a través de una publicación en Facebook.

"Era un joven muy respetado entre los mejores escaladores aquí. Lo fotografié varios días durante el ascenso y hablé con él antes. Estas cosas pasan de vez en cuando, pero el dolor nunca desaparece. Descansa en paz, Balin Miller", escribió, por su parte, el fotógrafo Tom Evans.

PUEDES VER: Venezuela denuncia que 5 aviones cazas de Estados Unidos se acercaron a sus costas en el Caribe

lr.pe

¿Quién fue el influencer Balin Miller?

Balin Miller creció en Alaska, un entorno natural que marcó profundamente su vida y donde también nació su amor por las montañas. Esta pasión la heredó de su padre, un alpinista experimentado que comenzó a escalar desde joven y solía organizar travesías junto a Dylan, el hermano mayor de Balin.

En junio, el joven escalador alcanzó fama internacional tras completar con éxito la ruta Slovak Direct en el monte McKinley, también conocido como Denali. Esta vía, de más de 2.700 metros de desnivel, es considerada una de las más exigentes de toda América. Miller logró superarla tras 56 intensas horas de esfuerzo continuo.

"Escalaba desde que era un niño, su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar, y nunca fue por dinero ni fama. Era lo que más amaba, y finalmente la montaña se llevó a mi hijo”, indicó la madre de Balin.

Notas relacionadas
La isla que quedó aislada del mundo por una erupción tan potente como la bomba de Hiroshima en 2022: desastre afectó a Perú

La isla que quedó aislada del mundo por una erupción tan potente como la bomba de Hiroshima en 2022: desastre afectó a Perú

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Mundo

Atentado contra sinagoga judía en Mánchester deja dos personas muertas y varias heridas: el atacante fue abatido

Venezuela adelanta la Navidad y promete celebraciones en “paz” en medio de tensiones con Estados Unidos

Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025