El escalador Balin Miller murió tras caer de una montaña y durante transmisión en TikTok. | BBC

Balin Miller, un joven escalador de 23 años de Estados Unidos, murió tras sufrir una caída mortal mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde la cima de El Capitán, una emblemática formación rocosa ubicada en el Parque Nacional Yosemite, en California. El accidente ocurrió a más de 700 metros de altura.

La trágica noticia fue confirmada por sus padres, David Miller y Jeanine Girard-Moorman, a través de un comunicado publicado en redes sociales. "Con gran pesar tenemos que decirles que nuestro increíble y amado hijo murió durante un accidente de escalada hoy", señalaron en un posteo de Facebook.

Joven influencer y escalador de EE.UU. luego de caer de una montaña

Balin Miller transmitía en vivo a través de TikTok mientras escalaba El Capitán, una de las formaciones más icónicas del Parque Nacional Yosemite. De acuerdo con declaraciones brindadas por su hermano Dylan a la agencia AFP, el joven estaba utilizando una técnica conocida como 'lead rope soloing', que permite escalar en solitario utilizando cuerdas de protección.

Su objetivo era completar la exigente ruta Sea of Dreams, de aproximadamente 730 metros. Según explicó, Miller había terminado con éxito el ascenso y se encontraba subiendo su equipo cuando, al parecer, descendió más allá del punto final de la cuerda, lo que habría provocado el accidente.

Esta versión fue ratificada por Tom Evans, un fotógrafo de Yosemite y conocedor del mundo de la escalada, quien compartió su testimonio en Facebook. "Ayer, un escalador terminó su ascenso de la Sea of Dreams, en El Capitán, y estaba subiendo su bolsa en el último tramo cuando se quedó atascada. Entonces bajó por su cuerda principal para liberarla. Sin embargo, su cuerda no llegaba hasta la bolsa, pero parecía no darse cuenta de eso. En el descenso, terminó sin el extremo de la cuerda y cayó".

Balin Miller transmitía en vivo su muerte

Michelle Derrick, quien seguía de cerca la trayectoria de Balin Miller desde hace varios años, fue una de las primeras personas en informar que el joven escalador se encontraba transmitiendo en vivo al momento del trágico accidente. Su relato coincide con lo señalado por otros testigos.

"Llegó a la cima, pero tuvo que recuperar sus mochilas, ya que se quedaron atrapadas en una roca al subirlas. Al intentar recuperarlas, cayó y murió, todo grabado en la transmisión en vivo", señaló Derrick a través de una publicación en Facebook.

"Era un joven muy respetado entre los mejores escaladores aquí. Lo fotografié varios días durante el ascenso y hablé con él antes. Estas cosas pasan de vez en cuando, pero el dolor nunca desaparece. Descansa en paz, Balin Miller", escribió, por su parte, el fotógrafo Tom Evans.

¿Quién fue el influencer Balin Miller?

Balin Miller creció en Alaska, un entorno natural que marcó profundamente su vida y donde también nació su amor por las montañas. Esta pasión la heredó de su padre, un alpinista experimentado que comenzó a escalar desde joven y solía organizar travesías junto a Dylan, el hermano mayor de Balin.

En junio, el joven escalador alcanzó fama internacional tras completar con éxito la ruta Slovak Direct en el monte McKinley, también conocido como Denali. Esta vía, de más de 2.700 metros de desnivel, es considerada una de las más exigentes de toda América. Miller logró superarla tras 56 intensas horas de esfuerzo continuo.

"Escalaba desde que era un niño, su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar, y nunca fue por dinero ni fama. Era lo que más amaba, y finalmente la montaña se llevó a mi hijo”, indicó la madre de Balin.