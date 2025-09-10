Crecen las tensiones. Polonia anunció este miércoles que logró derribar drones rusos que violaron su espacio aéreo cuando se perpetraba un ataque contra Ucrania, su país vecino. De acuerdo con el primer ministro Donald Trusk, 19 vehículos aéreos fueron detectados por las Fuerzas Armadas, de los cuales 3 de ellos se neutralizaron con ayuda del Mando Aéreo de la OTAN, cuyos cazas F-35 ayudaron a "garantizar la seguridad en el espacio aéreo polaco".

Aunque no hubo víctimas, una casa y un coche resultaron dañados en el este del país. Por ello, Tusk advirtió que la acción constituye una “provocación sin precedentes y a gran escala” dirigida contra la soberanía polaca y la seguridad regional.

OTAN y UE denuncian incursión rusa en Polonia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó de “comportamiento temerario e irresponsable” la incursión de varios drones rusos en el espacio aéreo polaco. Aunque se está realizando una evaluación completa, el líder aliado subrayó que, intencional o no, se trata de una violación grave. “Mi mensaje a Putin es claro: ponga fin a la guerra en Ucrania, deje de violar nuestro espacio aéreo y sepa que defenderemos cada centímetro cuadrado del territorio de la OTAN”, advirtió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó el pronunciamiento y tachó la acción de una “violación insensata y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa”. A su vez, la alta representante de la diplomacia europea, Kaja Kallas, aseguró que las indicaciones apuntan a que la incursión fue “intencional”. Varsovia, uno de los principales aliados de Kiev desde el inicio de la guerra, denunció el hecho mientras su nuevo presidente, Karol Nawrocki, alertó que Putin busca extender la amenaza más allá de Ucrania.

Desde Washington, el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, reafirmó el compromiso con la defensa colectiva: “Apoyamos a nuestros aliados de la OTAN frente a estas violaciones y defenderemos cada centímetro del territorio de la Alianza”. Polonia, clave en el tránsito de ayuda militar y humanitaria hacia Ucrania y refugio de más de un millón de desplazados, se mantiene en el centro de la escalada regional tras el nuevo incidente con Rusia.

Rusia niega ataque a Polonia y ofrece consultas tras incursión de drones

El Ministerio de Defensa ruso aseguró este miércoles que, durante su ataque masivo contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, no se planearon objetivos en territorio polaco. Según Moscú, los drones empleados tienen un alcance máximo de 700 kilómetros, lo que limitaría la posibilidad de haber sobrevolado Polonia. Pese a ello, el Kremlin expresó disposición a mantener consultas con las autoridades militares polacas sobre el incidente.

Desde Bielorrusia, el jefe del Estado Mayor General, Pavel Muraveiko, explicó que varios drones se desviaron de su rumbo debido a interferencias electrónicas, siendo algunos destruidos por las defensas bielorrusas. Señaló además que su país compartió información de radar en tiempo real con Polonia y Lituania, alertándolos sobre la aproximación de aparatos no identificados y permitiendo que Varsovia reaccionara rápidamente con sus sistemas de defensa.

El ejército ruso reiteró que “no se apuntó a instalaciones en territorio polaco”, aunque no confirmó ni negó la entrada de drones en su espacio aéreo.

Artículo 4 de la Otan: ¿qué dice y por qué Polonia quiere activarlo tras ataque de drones rusos?

Tras el reciente ataque con drones rusos que impactó en el espacio aéreo polaco, Varsovia anunció la activación del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que establece la obligación de consultas entre aliados cuando uno de ellos considere amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad. El primer ministro Donald Tusk confirmó que la decisión responde a la “provocación a gran escala” que obligó a desplegar las defensas aéreas del país.

El artículo 4, firmado en 1949, ha sido invocado en cinco ocasiones desde la creación de la OTAN. Entre los casos más recientes figuran las consultas pedidas por Estonia, Letonia y Lituania en 2022, tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, así como por Polonia en 2014 durante la crisis de Crimea. Turquía, debido a su posición geoestratégica, lo solicitó en varias ocasiones durante la Guerra de Irak (2003) y la Guerra Civil Siria (2011).

En este nuevo episodio, Polonia sostiene que los drones rusos derribados dentro de sus fronteras representan un riesgo directo no solo para su seguridad, sino también para la de la Alianza Atlántica en su conjunto. La medida abre la puerta a consultas de alto nivel que podrían derivar en el refuerzo de la presencia militar de la OTAN en Europa del Este, en un momento en que el conflicto ruso-ucraniano continúa escalando en intensidad.