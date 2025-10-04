HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

Las partes se preparan para las negociaciones el domingo 5 de octubre. Egipto será el anfitrión del encuentro, con Qatar y EE.UU. como mediadores.

Alrededor de 20 palestinos han muerto en las primeras horas del sábado por ofensiva de Israel, pese a plan de Trump.
Alrededor de 20 palestinos han muerto en las primeras horas del sábado por ofensiva de Israel, pese a plan de Trump. | Composición LR

Israel dijo que iniciará la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrado en la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. El anuncio se dio el sábado 4 de octubre, horas después de que Hamás lo aceptara. Parte del acuerdo también era que Israel parara de inmediato los bombardeos.

Sin embargo, pese al llamado de Trump, los ataques israelíes continuaron durante la madrugada. Las fuerzas de Netanyahu argumentaron que sus operaciones se limitarían a "acciones defensivas", aunque fuentes sanitarias de Gaza reportaron decenas de bombardeos. Mientras tanto, los otros mediadores internacionales con EE.UU. -Egipto y Qatar- se preparan para las negociaciones.

Israel "se prepara" para la primera fase del plan de Trump

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu informó que el país "se prepara para la implementación inmediata de la primera fase del plan del presidente Trump", que busca la liberación de los 48 rehenes aún en manos de Hamás. En su comunicado, aseguraron que continuarán trabajando con el Gobierno estadounidense "para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por el Estado de Israel"

El plan contempla un alto el fuego, la entrega de los rehenes en un plazo máximo de 72 horas y la retirada progresiva de las tropas israelíes, aunque con una presencia militar permanente en el perímetro de la Franja. Además, prevé la creación de un gobierno tecnocrático palestino bajo supervisión internacional presidida por el propio Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair.

Al menos 20 palestinos muertos por ofensiva de Israel este sábado

A pesar del llamado del presidente Donald Trump a detener los bombardeos, la ofensiva israelí dejó al menos 20 muertos durante la madrugada del sábado 4 de octubre, entre ellos varios niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Las víctimas fueron reportadas tras ataques aéreos en Ciudad de Gaza, Jan Yunis y otras zonas del enclave, incluso en áreas declaradas "seguras" por el propio ejército israelí.

La Defensa Civil de Gaza denunció que "los aviones de guerra no pararon durante la noche", mientras hospitales locales reportaron un incremento de heridos por los ataques con drones y artillería. En el hospital Nasser, de Jan Yunis, dos menores murieron tras un bombardeo sobre una carpa de desplazados. En Ciudad de Gaza, cuatro personas fallecieron tras un ataque contra una vivienda en el barrio de Tufah.

¿Cuándo iniciarán las negociaciones para aplicar el plan de Trump?

Las negociaciones para la implementación del plan de Trump están previstas para iniciar este domingo en El Cairo, según informó el canal 12 de la televisión israelí. Egipto, anfitrión del encuentro, contará con la participación de Qatar y Estados Unidos como mediadores, y la asistencia del enviado de Trump, Steve Witkoff, junto al equipo negociador israelí.

Por su parte, Hamás confirmó que está dispuesto a discutir los detalles del intercambio y la aplicación del alto el fuego. Una delegación del movimiento islamista se dirige a la capital egipcia para participar en las conversaciones, mientras la Yihad Islámica Palestina anunció su apoyo al acuerdo.

