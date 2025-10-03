Hamás aceptó liberar a todos los rehenes israelíes, vivo o muertos, bajo los términos de la propuesta de plan de paz para Gaza establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, manifestó su disposición inmediata para iniciar conversaciones mediadas con el fin de definir los acuerdos. Trump había anunciado la ampliación del plazo otorgado a la milicia palestina para responder a su propuesta sobre Gaza, extendiéndolo hasta este domingo.

Hamás acepta entregar a los rehenes israelíes "vivos o muertos"

Este viernes 3 de octubre, Hamás anunció que ha aceptado liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen en la Franja de Gaza, así como entregar los cuerpos de quienes fallecieron durante su cautiverio. Esta decisión fue tomada en respuesta a la propuesta de paz presentada por el presidente Trump.

A través de un comunicado publicado en línea este viernes 3 de octubre, el grupo terrorista dijo que liberaría a los rehenes "de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, y según se cumplan las condiciones del terreno para el intercambio".

La advertencia de Trump a Hamás a que acepte su plan de paz en Gaza

Donald Trump, dio un plazo límite al grupo terrorista Hamás para aceptar su plan de paz de 21 puntos y así poner fin a la guerra en Gaza. A través de una publicación en su red social Truth Social, aseguró que tendrán hasta el domingo a las 6:00 p. m. (hora de Washington) para mostrar su compromiso con el acuerdo.