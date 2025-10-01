HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Petro expulsa a delegación diplomática de Israel en Colombia tras intercepción de 2 barcos de la Flotilla Global Sumud

Petro, un firme defensor de Palestina, anunció su decisión tras el arresto de 2 colombianas que formaban parte de la flotilla interceptada por Israel.

Gustavo Petro es de los presidentes que más han condenado el conflicto en Gaza y calificado todo como genocidio de Israel.
Gustavo Petro es de los presidentes que más han condenado el conflicto en Gaza y calificado todo como genocidio de Israel. | AFP

La flotilla Global Sumud, que busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fue interceptada por las fuerzas israelíes. Entre los tripulantes se encontraban activistas como Greta Thunberg. La misión era llevar suministros esenciales a Gaza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es uno de los presidentes que se ha pronunciado fuertemente por el caso.

Petro anunció la expulsión de la delegación diplomática de Israel en Colombia tras el arresto de dos mujeres colombianas que formaban parte de la flotilla. El mandatario colombiano calificó el hecho como un "nuevo crimen internacional de Netanyahu" y reiteró su condena hacia las políticas de Israel en Gaza.

¿Qué dijo Petro sobre el arresto de colombianas en la flotilla?

Gustavo Petro, al enterarse del arresto de las colombianas, expresó su indignación y advirtió que su gobierno tomaría medidas severas contra Israel. Asimismo, acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de cometer un crimen internacional y dijo que "el tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia", expresó.

Además, Petro aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la conciencia internacional: "Hannah Arendt, la filósofa que analizó el totalitarismo, señaló en los años 50, que los Nazis seguían vivos. Hitler está vivo en la política del mundo, Arendt tenía razón. Ojalá los pueblos no sean anestesiados", añadió. 

¿Quiénes fueron los arrestados en la flotilla para Gaza?

Entre los arrestados en la flotilla Global Sumud se encuentran al menos dos mujeres colombianas que viajaban en misión humanitaria. La flotilla transportaba una variedad de activistas internacionales, incluyendo a figuras como Greta Thunberg y Thiago Ávila. Sin embargo, las autoridades israelíes no mostraron de manera oficial los nombres específicos de todos los arrestados.

La flotilla no solo transportaba suministros humanitarios, sino que era también un símbolo de resistencia pacífica ante el bloqueo israelí, lo que generó una amplia repercusión mediática y política. A lo largo de la misión, varios tripulantes expresaron su preocupación por las acciones de Israel y denunciaron el carácter ilegal de la intervención.

Israel relacionó a la flotilla con Hamás

Israel justificó la interceptación de la flotilla argumentando que las embarcaciones se encontraban cerca de una "zona de conflicto activo" y representaban un riesgo para la seguridad nacional. Las autoridades israelíes emitieron una orden de detener el avance de la flotilla, advirtiendo que las consecuencias de continuar serían responsabilidad de los tripulantes. Según Israel, la flotilla violaba las leyes internacionales al desafiar el bloqueo naval sobre Gaza.

Además, el Ministerio de Exteriores israelí relacionó la flotilla con Hamás, acusando a los organizadores de tener vínculos con la organización palestina. Según las autoridades israelíes, habrían estado dirigidos por la Conferencia Palestina para los Palestinos (PCPA). Esta acusación fue rechazada rotundamente por los activistas a bordo.

