Mundo

Petro responde a EE.UU. por retirarle su visa luego de incitar que desobedezcan a Trump en protesta por Gaza: "No me importa"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también afirmó que la decisión de EE.UU. sobre su visa viola las normas de inmunidad de la ONU.

Gustavo Petro continúa con una serie de declaraciones contra la medida de visa del Gobierno de Donald Trump en X.
Gustavo Petro continúa con una serie de declaraciones contra la medida de visa del Gobierno de Donald Trump en X. | Composición LR

La decisión del Departamento de Estado de EE.UU. de revocar la visa de Gustavo Petro marca un nuevo panorama de tensión diplomática entre Washington y Bogotá. El anuncio se dio luego de que el presidente colombiano incite a soldados estadounidenses a desobedecer a Donald Trump en protesta por Gaza, en Nueva York.

Las polémicas declaraciones de Petro contra Trump en la manifestación, donde expresó su respaldo a Palestina y rechazo a Benjamin Netanyahu y a la ofensiva en Gaza, hicieron que Estados Unidos actúe. El mandatario colombiano no tardó en reaccionar y afirmar que así se estaba violando "todas las normas de inmunidad" de la ONU, según EFE.

PUEDES VER: Estados Unidos revocará la visa a Gustavo Petro tras participar en protesta en Nueva York: “Sus acciones son imprudentes”

lr.pe

Petro a EE.UU.: "No necesito visa, sino ESTA"

Una vez que Gustavo Petro llegó a Bogotá, Colombia, se pronunció nuevamente sobre la decisión del Gobierno de Donald Trump. "Ya no tengo visa para viajar a EE.UU. No me importa. No necesito Visa, sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano, sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo", dijo en X.

Horas antes, también escribió un mensaje donde pedía que la sede de la ONU ya no sea en Nueva York. "El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EE.UU. y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad, demuestran que el gobierno de EE.UU. ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York".

Petro minimiza la decisión del Gobierno de Trump de quitarle la visa para EE.UU. Foto: @petrogustavo

Petro minimiza la decisión del Gobierno de Trump de quitarle la visa para EE.UU. Foto: @petrogustavo

PUEDES VER: Gustavo Petro promete reclutar colombianos para luchar contra Israel en una marcha contra la ofensiva en Gaza

lr.pe

La protesta en Nueva York y reacción del Gobierno de Trump

El presidente colombiano, Gustavo Petro, participó en una multitudinaria protesta en Times Square, convocada para rechazar la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la ONU. Vestido con guayabera blanca y ondeando la bandera nacional, Petro se unió a las consignas en favor de Palestina y aprovechó para dirigirse directamente a soldados estadounidenses presentes en la zona.

Allí los exhortó a desobedecer las órdenes de Donald Trump, lo que fue interpretado por Washington como un llamado a la insubordinación militar. El Gobierno de EE.UU. calificó estas declaraciones como "imprudentes e incendiarias", lo que finalmente derivó en la decisión de retirar la visa al jefe de Estado colombiano.

