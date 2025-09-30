La tensión entre Gustavo Petro y Donald Trump aumenta en estos días por el tema de Gaza. | Composición LR

La tensión entre Gustavo Petro y Donald Trump aumenta en estos días por el tema de Gaza. | Composición LR

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió la cárcel para su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, si "sigue siendo cómplice de genocidio" en la Franja de Gaza. El mandatario colombiano, en un Consejo de Ministros televisado, añadió otra petición: que el Ejército estadounidense no obedezca las órdenes del republicano.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión con Washington, después de que el gobierno de Estados Unidos le retirara la visa a Petro. La decisión coincidió con la participación del jefe de Estado en una manifestación en Nueva York a favor de Palestina y contra la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Asamblea General de la ONU.

La respuesta de EE.UU. a Petro por instar desobediencia a Trump

La semana pasada, el Departamento de Estado de EE.UU. calificó el acto de Petro, quien instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, como "imprudente e incendiario". Según Washington, sus declaraciones en Nueva York ponían en riesgo la disciplina militar y podían ser interpretadas como un llamado a la violencia. Horas después, revocaron la visa del colombiano.

Tras el retiro de su visa, varios ministros colombianos, como la canciller Rosa Villavicencio y el titular de Hacienda, Germán Ávila, renunciaron de manera voluntaria a sus visados estadounidenses en señal de solidaridad.

Aumenta la tensión entre Petro y EE.UU.

De acuerdo a EFE, en un discurso, Petro acusó a Estados Unidos de "no reconocer el derecho internacional" al no detener a Netanyahu durante su visita a Nueva York, pese a que el Estatuto de Roma tipifica los crímenes de guerra y establece la competencia de la Corte Penal Internacional.

Petro sostuvo que cualquier persona procesada por la CPI puede ser detenida en cualquier país que forme parte del tratado, lo que incluiría a Netanyahu en territorio estadounidense. Sin embargo, señaló que eso no ocurrió porque, según él, Estados Unidos "desobedece los tratados de derecho internacional y en eso Trump se vuelve cómplice".