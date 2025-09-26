Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró en el auditorio de las Naciones Unidas, en Nueva York, que está dispuesto a reclutar y enviar colombianos para enfrentar el "genocidio de Benjamín Netanyahu" en la Franja de Gaza. Además, afirmó que, de darse el caso, iría al combate con un megáfono en mano por las calles neoyorquinas.

"Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta; ya he estado en otros, pues voy", aseguró envalentonado mientras se dirigía a los manifestantes y alzaba, a modo de protesta, una kufiya, el pañuelo típico de Palestina.

Junto a Daniel García-Peña y Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, Petro aseguró que el apoyo a la causa propalestina es un asunto que compete a todo el mundo. En ese contexto, confió en que los países conformen un gran ejército. "Las naciones del mundo aportarán hombres y mujeres, entrenados y armados, para conformar ese gran ejército".

Petro acusa de "genocida" a Benjamín Netanyahu

En el auditorio de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó de "genocida" a Benjamín Netanyahu, al afirmar que “la humanidad no puede permitir un día más dejarlo libre”. Cabe recordar que, en 2024, su gobierno rompió relaciones diplomáticas con Israel tras la ofensiva en la Franja de Gaza, pocos meses después de iniciado el conflicto en octubre de 2023.

En línea con su postura contraria a las medidas de Benjamín Netanyahu en la zona del conflicto en Gaza, el presidente, acompañado por su vicepresidenta, Francia Márquez, y el resto de la delegación colombiana, abandonó el auditorio cuando el ministro israelí subió a dar su discurso, el martes, en la Asamblea de las Naciones Unidas.

Petro: "El ejército de Estados Unidos no debe apuntar sus fusiles contra la humanidad"

Junto al cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, Petro aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a Estados Unidos, en aparente alusión a su escalada en el Caribe para combatir el narcotráfico. En relación con el ejército que se formaría para la guerra en Gaza, afirmó que "tiene que ser más grande que el de Estados Unidos" y, por ese motivo, pidió "a los soldados del ejército estadounidense que no apunten sus fusiles contra la humanidad".

Finalmente, Petro aseguró que la humanidad debe alzarse ante una lucha semejante a la que libraron los soldados estadounidenses que murieron en Europa combatiendo a Adolf Hitler. "Yo mismo me arrodillé, como cristiano, ante sus tumbas", afirmó el presidente de Colombia.