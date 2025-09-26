HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Gustavo Petro promete reclutar colombianos para luchar contra Israel en una marcha contra la ofensiva en Gaza

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ofreció enviar soldados colombianos para poner fin al "genocidio de Benjamín Netanyahu".

Petro se ofreció a acudir a la guerra en Gaza.
Petro se ofreció a acudir a la guerra en Gaza. | Vanguardia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró en el auditorio de las Naciones Unidas, en Nueva York, que está dispuesto a reclutar y enviar colombianos para enfrentar el "genocidio de Benjamín Netanyahu" en la Franja de Gaza. Además, afirmó que, de darse el caso, iría al combate con un megáfono en mano por las calles neoyorquinas.

"Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta; ya he estado en otros, pues voy", aseguró envalentonado mientras se dirigía a los manifestantes y alzaba, a modo de protesta, una kufiya, el pañuelo típico de Palestina.

Junto a Daniel García-Peña y Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, Petro aseguró que el apoyo a la causa propalestina es un asunto que compete a todo el mundo. En ese contexto, confió en que los países conformen un gran ejército. "Las naciones del mundo aportarán hombres y mujeres, entrenados y armados, para conformar ese gran ejército".

PUEDES VER: Netanyahu niega genocidio en Gaza durante polémico discurso en la ONU: delegaciones abandonaron reunión en protesta

lr.pe

Petro acusa de "genocida" a Benjamín Netanyahu

En el auditorio de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó de "genocida" a Benjamín Netanyahu, al afirmar que “la humanidad no puede permitir un día más dejarlo libre”. Cabe recordar que, en 2024, su gobierno rompió relaciones diplomáticas con Israel tras la ofensiva en la Franja de Gaza, pocos meses después de iniciado el conflicto en octubre de 2023.

En línea con su postura contraria a las medidas de Benjamín Netanyahu en la zona del conflicto en Gaza, el presidente, acompañado por su vicepresidenta, Francia Márquez, y el resto de la delegación colombiana, abandonó el auditorio cuando el ministro israelí subió a dar su discurso, el martes, en la Asamblea de las Naciones Unidas.

PUEDES VER: Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

lr.pe

Petro: "El ejército de Estados Unidos no debe apuntar sus fusiles contra la humanidad"

Junto al cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, Petro aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a Estados Unidos, en aparente alusión a su escalada en el Caribe para combatir el narcotráfico. En relación con el ejército que se formaría para la guerra en Gaza, afirmó que "tiene que ser más grande que el de Estados Unidos" y, por ese motivo, pidió "a los soldados del ejército estadounidense que no apunten sus fusiles contra la humanidad".

Finalmente, Petro aseguró que la humanidad debe alzarse ante una lucha semejante a la que libraron los soldados estadounidenses que murieron en Europa combatiendo a Adolf Hitler. "Yo mismo me arrodillé, como cristiano, ante sus tumbas", afirmó el presidente de Colombia.

Notas relacionadas
Médicos Sin Fronteras anuncia suspensión de operaciones en Ciudad de Gaza a raíz de la violenta ofensiva de Israel

Médicos Sin Fronteras anuncia suspensión de operaciones en Ciudad de Gaza a raíz de la violenta ofensiva de Israel

LEER MÁS
Netanyahu ordena a su Ejército instalar altavoces en Gaza para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU

Netanyahu ordena a su Ejército instalar altavoces en Gaza para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU

LEER MÁS
Netanyahu niega genocidio en Gaza durante polémico discurso en la ONU: delegaciones abandonaron reunión en protesta

Netanyahu niega genocidio en Gaza durante polémico discurso en la ONU: delegaciones abandonaron reunión en protesta

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

LEER MÁS
Estados Unidos estaría preparando operaciones militares para atacar a narcotraficantes dentro de Venezuela, según NBC

Estados Unidos estaría preparando operaciones militares para atacar a narcotraficantes dentro de Venezuela, según NBC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Mundo

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para inmigrantes que realicen trámites migratorios: ¿En qué consiste?

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota