Colombia: dos ministros renuncian a la visa estadounidense en apoyo al presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro acusó a Donald Trump de ser cómplica del genocidio en Gaza. | Foto: AFP

La tensión entre Estados Unidos y Colombia se acrecentó con la renuncia y el retiro de visas del gabinete y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, después que Washington la retirara su visa al mandatario.

Estados Unidos decidió revocarle su visa a Gustavo Petro, luego de que diera unas declaraciones propalestina y cometa actos que calificaron como "imprudentes e incendiarios", durante una manifestación en Nueva York.

Ministros renuncian a su visa estadounidense

En Consejo de ministros, el presidente colombiano aprovechó para arremeter contra su homólogo estadounidense, y lo acusó, una vez más, de ser cómplice del genocidio que se lleva a cabo en Gaza.

"Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, cómo hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel y su Ejército no lo debe obedecer", aseguró Gustavo Petro.

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informaron que renunciaron al visado estadounidense en apoyo al mandatario colombiano.

El ministro de Minas, Edwin Palma, y la principal asesora del presidente, Angie Rodríguez, aseguraron haber recibido un correo electrónico en los que se les notificó la cancelación de sus respectivos visados.

Más ministros podrían renunciar a sus visas

"Nos llena de orgullo no tener la visa de un país, cuyo gobierno apoya un genocidio", escribió Gustavo Petro en su cuenta de X tras conocer las acciones de Estados Unidos contra su gabinete.

El gobierno de Donald Trump rechazó que Gustavo Petro llamara a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, así como incitar a la violencia en una manifestación propalestina tras participar en la Asamblea General de la ONU.

"Si por ser un pacifista le quitan la visa, pues muchos también lo somos y renunciamos a ese documento", dijo la canciller Rosa Villavicencio en una rueda de prensa.

"Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa", declaró, por su parte, el ministro Germán Ávila.

Armando Benedetti, ministro del Interior, sostuvo que es posible que se presenten más renuncias a la visa estadounidense dentro del gabinete.