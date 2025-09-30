HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Colombia: dos ministros renuncian a la visa estadounidense en apoyo al presidente Gustavo Petro

Más ministros colombianos podrían renunciar a sus visas en solidaridad con Gustavo Petro, luego de que Estados Unidos retirara la del mandatario.

Gustavo Petro acusó a Donald Trump de ser cómplica del genocidio en Gaza.
Gustavo Petro acusó a Donald Trump de ser cómplica del genocidio en Gaza. | Foto: AFP

La tensión entre Estados Unidos y Colombia se acrecentó con la renuncia y el retiro de visas del gabinete y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, después que Washington la retirara su visa al mandatario.

Estados Unidos decidió revocarle su visa a Gustavo Petro, luego de que diera unas declaraciones propalestina y cometa actos que calificaron como "imprudentes e incendiarios", durante una manifestación en Nueva York.

PUEDES VER: El "Efecto Petro": ¿Podría la crisis de la visa desencadenar la ruptura de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

lr.pe

Ministros renuncian a su visa estadounidense

En Consejo de ministros, el presidente colombiano aprovechó para arremeter contra su homólogo estadounidense, y lo acusó, una vez más, de ser cómplice del genocidio que se lleva a cabo en Gaza.

"Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, cómo hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel y su Ejército no lo debe obedecer", aseguró Gustavo Petro.

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informaron que renunciaron al visado estadounidense en apoyo al mandatario colombiano.

El ministro de Minas, Edwin Palma, y la principal asesora del presidente, Angie Rodríguez, aseguraron haber recibido un correo electrónico en los que se les notificó la cancelación de sus respectivos visados.

PUEDES VER: Petro responde a EE.UU. por retirarle su visa luego de incitar que desobedezcan a Trump en protesta por Gaza: "No me importa"

lr.pe

Más ministros podrían renunciar a sus visas

"Nos llena de orgullo no tener la visa de un país, cuyo gobierno apoya un genocidio", escribió Gustavo Petro en su cuenta de X tras conocer las acciones de Estados Unidos contra su gabinete.

El gobierno de Donald Trump rechazó que Gustavo Petro llamara a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, así como incitar a la violencia en una manifestación propalestina tras participar en la Asamblea General de la ONU.

"Si por ser un pacifista le quitan la visa, pues muchos también lo somos y renunciamos a ese documento", dijo la canciller Rosa Villavicencio en una rueda de prensa.

"Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa", declaró, por su parte, el ministro Germán Ávila.

Armando Benedetti, ministro del Interior, sostuvo que es posible que se presenten más renuncias a la visa estadounidense dentro del gabinete.

Notas relacionadas
El "Efecto Petro": ¿Podría la crisis de la visa desencadenar la ruptura de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

El "Efecto Petro": ¿Podría la crisis de la visa desencadenar la ruptura de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

LEER MÁS
Petro responde a EE.UU. por retirarle su visa luego de incitar que desobedezcan a Trump en protesta por Gaza: "No me importa"

Petro responde a EE.UU. por retirarle su visa luego de incitar que desobedezcan a Trump en protesta por Gaza: "No me importa"

LEER MÁS
Estados Unidos revoca la visa a Petro tras polémicas declaraciones en protesta por Gaza en Nueva York: "Sus acciones son imprudentes"

Estados Unidos revoca la visa a Petro tras polémicas declaraciones en protesta por Gaza en Nueva York: "Sus acciones son imprudentes"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 30 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 30 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

LEER MÁS
La isla de África que tiene vínculo con un país de Sudamérica y busca su ayuda para independizarse, según informe

La isla de África que tiene vínculo con un país de Sudamérica y busca su ayuda para independizarse, según informe

LEER MÁS
Maduro listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual "agresión" de Estados Unidos

Maduro listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual "agresión" de Estados Unidos

LEER MÁS
El revolucionario tractor autónomo que combatirá la escasez de mano de obra agrícola en Japón y el mundo

El revolucionario tractor autónomo que combatirá la escasez de mano de obra agrícola en Japón y el mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly tilda de “atorrante” a Carloncho tras polémicos comentarios sobre la agresión de Gustavo Salcedo

"Pequeño J." es hijo de una familia con historia criminal

Exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, y exfuncionarios son condenados por construcción de Mall Plaza sin estudios técnicos

Mundo

Esta es la mejor universidad de América Latina, según QS World University Rankings 2026: no está en Brasil ni en Chile

¿Qué pasaría en Cuba si muere Raúl Castro, el expresidente de 94 años y hermano de Fidel Castro?

Dólar BCV y paralelo hoy 30 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Pequeño J." es hijo de una familia con historia criminal

General Óscar Arriola es el nuevo Comandante General PNP

Policías fueron grabados en el puente Acho apuntando con armas al cuerpo de jóvenes manifestantes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota