El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a Hamás luego que aceptaran el plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza. A través de un comunicado en Truth Social, el mandatario aseguró que los detalles con dichos movimientos aún deben detallarse.

Según la declaración difundida hace unas horas por el grupo terrorista Hamás, Trump pidió "detener de inmediato" el bombardeo en Gaza para facilitar la liberación de los rehenes de manera rápida y segura. "Creo que están listos para una paz duradera", afirmó.

Trump comparte comunicado de Hamás sobre la paz en Gaza

Minutos antes de la respuesta oficial a Hamás tras aceptar su propuesta para la paz en Gaza, Trump compartió el comunicado que le envió el grupo terrorista Hamás donde confirmaban que estaban de acuerdo con liberar a los rehenes "ya sean vivos o muertos". Sin embargo, destacaron que tenían diferencias con algunos puntos de la propuesta de Trump.