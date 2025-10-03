HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Un video mostró momento en que soldados israelíes tomaron control del barco Marinette. Algunos detenidos iniciaron una huelga de hambre, según autoridades.

Israel interceptó el último barco de la flotilla humanitaria a Gaza el viernes 3 de octubre.
Israel interceptó el último barco de la flotilla humanitaria a Gaza el viernes 3 de octubre. | Al Jazeera

Las fuerzas israelíes interceptaron el viernes 3 de octubre al Marinette, el último barco de la Flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. La operación se produjo dos días después de que la Marina de Israel abordara otras 41 embarcaciones y detuviera a más de 450 activistas de varias nacionalidades.

La iniciativa, que había sido considerada el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo sobre la Franja, incluía a Greta Thunberg, Mandla Mandela -nieto de Nelson Mandela- y otras figuras más de renombre. Todos fueron arrestados con miras a su deportación, según AP y Al Jazeera.

Ministro de Israel se burla y acusa a activistas de "terrorismo"

El Marinette, donde estaban 44 hombres, se había quedado rezagado del resto de la flotilla, pero continuó navegando rumbo al enclave palestino hasta ser finalmente abordado. Una transmisión en vivo mostró el momento en que soldados israelíes ingresaron a la nave y tomaron el control. Israel ya había advertido que el barco sería detenido si persistía en su recorrido hacia Gaza.

Tras la operación, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, visitó el puerto de Ashdod, donde los activistas eran procesados antes de su deportación. El político de ultraderecha se burló de los activistas y los acusó de apoyar el "terrorismo" en un video difundido en redes sociales. En las imágenes se aprecia a todos sentados en el suelo mientras uno de ellos grita "Palestina libre".

Continúan protestas en el mundo contra actos israelíes en Gaza

La detención de los activistas y la incautación de la flotilla provocaron protestas en distintas ciudades del mundo. En Europa, decenas de miles de personas salieron a las calles en ciudades como Madrid, Barcelona, Roma, París y Ginebra para exigir el fin del bloqueo israelí y el cese de la ofensiva en Gaza. En Italia, el mayor sindicato convocó incluso a una huelga general de un día.

América Latina y Asia también se sumaron a las manifestaciones, donde colectivos sociales y organizaciones humanitarias expresaron su rechazo a las acciones de Israel contra la flotilla. Para los activistas, la iniciativa buscaba visibilizar la situación humanitaria en Gaza, mientras las autoridades israelíes defendieron la operación alegando supuestos vínculos de algunos participantes con Hamás, sin pruebas contundentes.

"Varios detenidos han iniciado una huelga de hambre"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que ya deportó a cuatro ciudadanos italianos que participaron en la Flotilla Global Sumud y que se prepara para expulsar al resto de los activistas. “Israel desea poner fin a este procedimiento lo antes posible”, dijo la cartera en un comunicado difundido en X.

Por su parte, el Comité Internacional para Romper el Cerco de Gaza denunció que varios de los arrestados iniciaron una protesta desde su detención. "Varios detenidos han iniciado una huelga de hambre abierta desde el momento de su detención", advirtió el organismo en un comunicado.

