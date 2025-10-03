Helicóptero de la aviación venezolana se estrella en Aragua y deja dos militares fallecidos

En horas de la mañana de este viernes 3 de octubre, un helicóptero perteneciente a la Aviación Militar Bolivariana (AMB) se estrelló en el sector San Vicente, ubicado en la ciudad de Maracay, estado Aragua, en Venezuela.

La aeronave, utilizada para entrenamientos, terminó precipitándose por causas que aún se investigan y dejó como saldo la trágica muerte de dos militares, de acuerdo con los primeros reportes.

Helicóptero de la aviación venezolana se estrella en Aragua

El helicóptero estrellado, identificado con el registro YV3549, operaba desde la Base Aérea Sucre y terminó cayendo en las cercanías del relleno sanitario del sector San Vicente, en Maracay. El accidente ocurrió en circunstancias que aún no han sido confirmadas.

Asimismo, tras conocerse la emergencia, autoridades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Bomberos Aragua, Protección Civil y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se desplazaron rápidamente hasta la zona para iniciar las labores de recuperación, asegurar el área y comenzar con las investigaciones preliminares que permitan determinar las causas del siniestro.

Aún no hay una versión oficial del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial que aclare lo sucedido. Tampoco se han revelado las identidades de los tripulantes que iban a bordo de la aeronave, lo que ha generado expectativa y preocupación entre los familiares y compañeros de la institución.

Sin embargo, el periodista venezolano, Eeleazar Urbáez, los fallecidos fueron identificados como (Mayor AV) Rorbis Carolina Rondón y el Mayor (AV) Carlos Alfonso Castillos, ambos pertenecientes a la escuela Gran Mariscal Sucre y que se encontraban realizando su Entrenamiento N.° 19.

Venezuela denuncia que 5 cazas de EE.UU. se acercaron a sus costas en el Caribe

Venezuela denunció que cinco aviones caza "se atrevieron a acercarse" a las costas venezolanas en el Caribe. La acusación, realizada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se da en un contexto marcado por la crisis en Washington debido a las operaciones de narcotráfico.

En un breve discurso transmitido por la televisión estatal de Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el Sistema Aéreo de Defensa del país detectó "más de cinco vectores". Además, calificó a Estados Unidos como "el imperialismo norteamericano", tras denunciar el acercamiento a las costas venezolanas en el Caribe.