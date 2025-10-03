HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EEUU: reinstalan estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein de la mano cerca del Capitolio

La estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein, retirada anteriormente por las autoridades, fue reinstalada en el National Mall de Washington tras obtener el permiso correspondiente.

La estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein mide más de 3 metros de altura.
La estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein mide más de 3 metros de altura. | Foto: AFP

Una estatua que representa a Donald Trump de la mano de Jeffrey Epstein, el fallecido magnate financiero y delincuente sexual, reapareció en Washington después de que las autoridades la retiraran la semana pasada.

La estatua de bronce, originalmente titulada 'Mejores amigos para siempre' y luego rebautizada como '¿Por qué no podemos ser amigos?', fue reinstalada en el National Mall, a pocos pasos del Capitolio de Estados Unidos.

PUEDES VER: Donald Trump amenaza a Hamás y da ultimátum: aceptan plan de paz en Gaza o será "un infierno nunca antes visto"

lr.pe

Estatua fue retirada por no tener permiso

Un colectivo de artistas anónimos, autodenominados 'El apretón de manos secreto', anunció que volverían a instalar la estatua en su ubicación original tras obtener el permiso del Servicio de Parques Nacionales (NPS).

"Como un general confederado derrocado que se ve obligado a regresar a una plaza pública, la estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein se ha alzado de entre los escombros para erigirse gloriosamente en el National Mall una vez más", dijo un representante.

La estatua, que mide más de tres metros, se instaló inicialmente el 24 de septiembre, pero fue retirada en menos de 24 horas por funcionarios del NPS.

Según CNN, el Departamento del Interior de Estados Unidos, que supervisa el servicio de parques, declaró que la estatua fue retirada porque no cumplía con el permiso emitido.

PUEDES VER: Donald Trump amenaza con eliminar agencias federales tras el cierre de gobierno en Estados Unidos

lr.pe

Colectivo consiguió un permiso temporal

El pasado 30 de septiembre de 2025, víspera del cierre del gobierno federal de Estados Unidos, se aprobó un permiso temporal para que se reinstale la estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio por presunto tráfico sexual de niñas menores de edad.

Los llamados archivos Jeffrey Epstein han estado en el centro de una controversia que sacude la segunda presidencia de Donald Trump, quien fue su amigo durante mucho tiempo.

