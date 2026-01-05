Nicolás Maduro enfrenta este lunes cargos de narcoterrorismo ante un tribunal federal de Nueva York

Nicolás Maduro se presenta este lunes ante un juez del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo formulados por la fiscalía. La audiencia se realiza en una corte federal de Manhattan y está a cargo del juez Alvin K. Hellerstein, según informaron medios internacionales como Reuters y The Associated Press.

Se trata de una comparecencia judicial inicial, en la que el tribunal procederá a la lectura formal de los cargos y a la definición de aspectos procesales preliminares, como la situación legal del acusado y los siguientes pasos del caso que se tramita en esa jurisdicción.

Cilia Flores afronta cargos por apoyo a la estructura criminal atribuida a Maduro

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la estructura criminal por la que también es procesado el mandatario venezolano, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses. Las acusaciones forman parte del mismo caso federal abierto contra Maduro por delitos relacionados con el narcotráfico y el narcoterrorismo.

De acuerdo con la información judicial, Flores habría cumplido un rol de respaldo dentro de esa red, lo que motivó su inclusión en el expediente que se tramita en Nueva York. Al igual que Maduro, permanece recluida desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, a la espera del desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.

Pam Bondi comunica detalles de la operación conjunta contra Maduro y Flores

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, difundió este domingo un mensaje en la red social X en el que se refirió a la operación que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El pronunciamiento fue presentado como una comunicación conjunta con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En el mensaje, Bondi señaló que la operación requirió varios meses de planificación y tuvo como objetivo garantizar el traslado de ambos acusados a territorio estadounidense para que enfrenten los cargos federales que se les imputan. El comunicado se emitió un día antes de la comparecencia judicial prevista en Nueva York.