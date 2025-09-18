HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

No es la Gran Muralla China, ni las pirámides de Egipto: esta es la construcción más grande visible desde el espacio

Los invernaderos de Almería, en España, con más de 40.000 hectáreas, destacan desde el espacio como un referente global en la agricultura sostenible.

Invernaderos de Almería: 40.000 hectáreas que garantizan la seguridad alimentaria. Foto: NASA
Invernaderos de Almería: 40.000 hectáreas que garantizan la seguridad alimentaria. Foto: NASA

Cuando los astronautas observan la Tierra desde la órbita, no son las pirámides de Egipto ni la Gran Muralla China las que destacan a simple vista. La mayor construcción humana visible desde el espacio está en Europa y no pertenece a tiempos antiguos, sino al presente.

En la costa mediterránea de España, la provincia de Almería se ha convertido en un referente global por sus invernaderos de plástico blanco. Este inmenso “mar de plástico” se extiende por decenas de miles de hectáreas y ha transformado la región en una potencia agrícola que brilla incluso desde el espacio.

Almería, con su vasto ‘mar de plástico’, es un gigante agrícola visible desde el espacio. Foto: Hortoinfo

Almería, con su vasto ‘mar de plástico’, es un gigante agrícola visible desde el espacio. Foto: Hortoinfo

¿Por qué los invernaderos de Almería son visibles desde el espacio y superan a los monumetos de China y Egipto?

El paisaje almeriense está cubierto por techos de plásticos reflectante que devuelven con intensidad la luz solar. Este efecto convierte a la zona en un mosaico blanco que contrasta con el terreno árido y desértico que la rodea, un brillo tan notorio que puede apreciarse desde cientos de kilómetros de altura.

Con más de 40.000 hectáreas bajo invernadero, la extensión supera en magnitud a muchas de las construcciones icónicas del mundo antiguo. Por eso, mientras las pirámides y la Muralla son símbolos culturales, el “mar de plástico” español ha ganado un lugar en la mirada de astronautas y agencias espaciales.

¿Qué impacto tienen los invernaderos de Almería en la agricultura europea y en la sostenibilidad?

Cada año, este entramado agrícola produce entre 2.500 y 3.400 millones de kilos de alimentos, abasteciendo con tomates, pimientos, calabacines y pepinos a millones de consumidores en Europa, incluso fuera de temporada. El “mar de plástico” es, en la práctica, un motor de la seguridad alimentaria del continente.

Aunque existen preocupaciones por el consumo de agua y el uso de plásticos en una zona árida, en los últimos años se han implementado mejoras en riego, reducción de químicos y certificaciones ambientales. Así, los invernaderos de Almería también funcionan como un laboratorio vivo de innovación que combina productividad con sostenibilidad.

