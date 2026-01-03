HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Quién es Cilia Flores, la abogada chavista que construyó poder junto a su Nicolás Maduro, su esposo?

Influencia. Pese a la presión judicial y diplomática, Flores mantuvo peso político dentro del PSUV y acompañó a Maduro como símbolo de cohesión del oficialismo.

Flores, que inició su carrera en los años noventa, ha ocupado importantes cargos en el régimen venezolano, donde ha ejercido una influencia notable en las decisiones políticas. Foto: AFP
Flores, que inició su carrera en los años noventa, ha ocupado importantes cargos en el régimen venezolano, donde ha ejercido una influencia notable en las decisiones políticas. Foto: AFP

Cilia Flores se convirtió en una de las figuras más influyentes del régimen chavista tras más de tres décadas de militancia política y una relación directa con el poder. Abogada de formación y esposa de Nicolás Maduro, su nombre volvió al centro del debate internacional luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del mandatario, confirmada por autoridades estadounidenses a inicios de enero.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Flores y Maduro fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo. Según explicó, el caso incluye cargos por conspiración narcoterrorista y tráfico de cocaína, y subrayó que ambos enfrentarán procesos judiciales en tribunales estadounidenses.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

lr.pe

De abogada del chavismo a figura clave del poder: el ascenso político de Cilia Flores

Nacida en 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, Cilia Flores creció en sectores populares del oeste de Caracas. Abogada especializada en derecho laboral y penal, se incorporó al chavismo en los años noventa como parte del equipo legal que defendió a Hugo Chávez tras el intento de golpe de 1992. En ese contexto conoció a Nicolás Maduro, entonces dirigente sindical y activista del movimiento bolivariano.

Su carrera política avanzó de forma sostenida. En 2000 fue elegida diputada a la Asamblea Nacional y reelegida en 2005. Un año después se convirtió en la primera mujer en presidir el Parlamento venezolano. Durante su gestión prohibió el acceso de la prensa al hemiciclo y enfrentó denuncias por contrataciones de familiares, que ella negó como irregulares. “Ingresó mi familia por cualidades propias”, declaró en una entrevista con La Vanguardia.

En 2012, Chávez la nombró procuradora general de la República. Tras la muerte del líder chavista y la llegada de Maduro a la presidencia en 2013, Flores asumió el rol de primera dama, rebautizado por el oficialismo como “primera combatiente”. Aunque redujo su exposición pública, analistas coinciden en que mantuvo influencia en la toma de decisiones. “Para muchos es el poder detrás del trono”, señaló a CNN la politóloga Carmen Arteaga.

PUEDES VER: Trump publica la primera imagen de Maduro tras ser capturado luego del ataque de EE. UU. a Venezuela

lr.pe

Acusaciones, sanciones y procesos judiciales: el frente legal que enfrenta la esposa de Maduro

El frente judicial marcó un punto de quiebre en su imagen. En 2015, dos sobrinos de Flores fueron detenidos por la DEA en Haití y condenados en Nueva York a 18 años de prisión por conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos. Aunque ella calificó el hecho como un secuestro, el caso impactó de lleno en el entorno presidencial. Ambos fueron liberados en 2022 durante un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington.

En 2018, Canadá y Estados Unidos impusieron sanciones contra Flores por su cercanía al poder. El Departamento del Tesoro afirmó entonces que Maduro se apoyaba en su círculo íntimo para sostenerse en el gobierno. Años después, las acusaciones escalaron. Pam Bondi sostuvo que se trata de uno de los procesos más contundentes contra un jefe de Estado en funciones y agradeció a Donald Trump y a las fuerzas armadas por la operación que permitió la captura de la pareja presidencial.

Pese a la presión internacional, Flores mantuvo cargos legislativos y presencia en el PSUV. En la campaña presidencial de 2024 acompañó a Maduro en actos públicos, reforzando la imagen de unidad del régimen en plena crisis política venezolana.

