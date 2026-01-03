Contratación de auxiliares 2026: cronograma y requisitos de la convocatoria del Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el inicio del proceso de contratación de auxiliares de educación para el año 2026, dirigido a estudiantes de la carrera de Educación que hayan culminado al menos el sexto ciclo académico, así como a profesionales titulados en esta especialidad. El proceso se desarrollará del 12 al 16 de enero y la postulación se realizará mediante la presentación de un expediente en la mesa de partes de la UGEL a la que se desee postular.

Este mecanismo permite que cada año más de 9.000 profesionales y estudiantes que se incorporen al sistema educativo público. La medida fue establecida mediante la Resolución Viceministerial N.° 158-2025-MINEDU, que aprueba una nueva norma técnica con criterios claros y simplificados para agilizar el proceso, fortalecer los mecanismos de verificación y promover la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

¿Quiénes pueden postular a la convocatoria de auxiliares de educación 2026?

La convocatoria está dirigida a titulados y estudiantes de la carrera de Educación que hayan culminado como mínimo el sexto ciclo académico, interesados en desempeñarse como auxiliares de educación en instituciones públicas de Educación Básica Regular, en los niveles inicial y secundaria, así como en Educación Básica Especial, en inicial y primaria.

Los postulantes deben acreditar estudios superiores según el nivel o modalidad a la que postulan, mediante título, constancia o certificado, además de contar con buena salud física y mental para ejercer la función. También se requiere la presentación de una declaración jurada original y tener menos de 70 años de edad al momento de la postulación.

¿Cómo participar en la convocatoria del Minedu?

Los interesados en postular tendrán plazo del 12 al 16 de enero. Primero deben revisar la norma técnica que regula el proceso, aprobada mediante la Resolución Viceministerial N.° 158-2025-MINEDU, disponible en el portal oficial del Ministerio de Educación. Además, deben verificar el cronograma regional y las plazas publicadas por la UGEL donde desean presentar su postulación.

Luego, los postulantes deben preparar un expediente que incluya los documentos que acrediten los requisitos y criterios de evaluación, así como las declaraciones juradas correspondientes, debidamente firmadas y con huella dactilar. El expediente debe presentarse en la mesa de partes de la UGEL, ya sea de forma virtual o presencial, según lo disponga cada entidad. La evaluación considerará la formación académica, la formación continua y la experiencia laboral, con un puntaje máximo de 100 puntos.