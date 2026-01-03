La periodista venezolana Elyangelica González tuvo una emotiva reacción tras informar la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La comunicadora de Univisión informó a televidentes el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no pudo contener su emoción. El clip se viralizó rápidamente en redes sociales.

Periodista se emociona al informar la captura de Nicolás Maduro

Durante la transmisión en vivo de Univisión, la periodista Elyangelica González no pudo ocultar su impacto personal al dar detalles de la captura de Nicolás Maduro. "En este momento el cuerpo me tiembla por lo que está pasando. No sé qué decirte", comentó con la voz entrecortada a su compañero en conducción.

Al respecto, su colega trató de calmarla y le expresó que él quería que ella compartiera esa información. "Está bien. Quería que lo dijeras primero. Quería que Elyangelica, como todos los venezolanos que nos acompañan acá, tuvieran esa reacción", indicó.

Cabe resaltar, que Elyangelica González es una periodista venezolana que informó durante los últimos años la crisis y la situación humanitaria de su país.

Donald Trump aseguró que Maduro será juzgado en EE. UU.

El presidente Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados para ser puestos a disposición de la justicia en Nueva York. Según indicó, la pareja enfrentará procesos judiciales en esa jurisdicción por cargos que incluyen narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, formulados en 2020. "Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", comentó el mandatario en una entrevista con la cadena Fox.