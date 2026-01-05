HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Sociedad

Asesinan a balazos a dos hombres dentro de una losa deportiva en Huacho

Se trataría de dos transportistas que cubren la ruta Huacho-Paraíso, quienes fueron acribillados por desconocidos armados cuando disputaban un torneo en un campo deportivo. Policía investiga el crimen. 

Balacera en Huacho deja dos muertos. Foto: Latina
Balacera en Huacho deja dos muertos. Foto: Latina

Durante la noche del domingo 4 de enero dos hombres fueron asesinados dentro de una losa deportiva en el sector Paraíso, distrito de Santa María en Huacho, Huaura. De acuerdo con la Policía, peritos de criminalística hallaron más de 16 casquillos de bala en el lugar del crimen.

Según información preliminar, las dos víctimas serían transportistas que cubren la ruta Huacho-Paraíso, los cuales se encontraban disputando un torneo de fútbol dentro del campo deportivo.Testigos señalaron que dos sujetos armados arribaron al lugar y dispararon contra los presentes. Walter Ramos murió en el acto, mientras que Edequiel Torres fue trasladado de emergencia al hospital donde llegó sin signos vitales.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Asesinan a dos hombres en campo deportivo en Huacho

Notas relacionadas
Condenan a dos policías y abogado en Huacho: detuvieron ilegalmente y extorsionaron a trabajadora de óptica

Condenan a dos policías y abogado en Huacho: detuvieron ilegalmente y extorsionaron a trabajadora de óptica

LEER MÁS
Asesinan a balazos a un segundo mototaxista en menos de 72 horas en Huaura: sería por cobro de cupos

Asesinan a balazos a un segundo mototaxista en menos de 72 horas en Huaura: sería por cobro de cupos

LEER MÁS
Conductor de tráiler cambiaba llanta en Panamericana Norte y muere tras ser arrollado por camión en Huacho

Conductor de tráiler cambiaba llanta en Panamericana Norte y muere tras ser arrollado por camión en Huacho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dos menores son asesinados a pocos metros de sus viviendas en SJL: recibieron al menos 16 disparos

Dos menores son asesinados a pocos metros de sus viviendas en SJL: recibieron al menos 16 disparos

LEER MÁS
Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

LEER MÁS
Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025