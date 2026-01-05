Asesinan a balazos a dos hombres dentro de una losa deportiva en Huacho

Durante la noche del domingo 4 de enero dos hombres fueron asesinados dentro de una losa deportiva en el sector Paraíso, distrito de Santa María en Huacho, Huaura. De acuerdo con la Policía, peritos de criminalística hallaron más de 16 casquillos de bala en el lugar del crimen.

Según información preliminar, las dos víctimas serían transportistas que cubren la ruta Huacho-Paraíso, los cuales se encontraban disputando un torneo de fútbol dentro del campo deportivo.Testigos señalaron que dos sujetos armados arribaron al lugar y dispararon contra los presentes. Walter Ramos murió en el acto, mientras que Edequiel Torres fue trasladado de emergencia al hospital donde llegó sin signos vitales.

