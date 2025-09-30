HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China desarrollará la mayor red hidráulica del mundo con un megaproyecto valorado en US$ 757 mil millones

Durante el XIV Plan Quinquenal (2021–2025), China avanza en un sistema hídrico sin precedentes: más de 95.000 presas, 318.000 km de diques y acceso a agua potable para el 96 % del área rural.

Como parte de su XIV Plan Quinquenal, China anunció una de sus mayores inversiones destinadas a garantizar la conservación del agua.
Como parte de su XIV Plan Quinquenal, China anunció una de sus mayores inversiones destinadas a garantizar la conservación del agua. | Composición LR

Con un ambicioso plan que abarca desde embalses hasta tecnologías digitales, China está construyendo la mayor red de obras hidráulicas del mundo. Este megaproyecto, estimado en 5,4 billones de yuanes (equivalentes a unos US$ 757 mil millones), busca ampliar el acceso al agua, prevenir desastres naturales y garantizar la seguridad hídrica para cientos de millones de personas.

La inversión forma parte del XIV Plan Quinquenal, que finaliza en 2025, y representa un incremento del 60 % respecto al ciclo anterior. El Ministerio de Recursos Hídricos ha confirmado que el país ya alcanzó un hito histórico: por primera vez, en 2022, la inversión en conservación de agua superó el billón de yuanes anuales, manteniendo esa tendencia durante los tres años siguientes.

PUEDES VER: China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

lr.pe

¿Cuáles serán los principales beneficios de la inversión de China en el sistema de infraestructura hidráulica más grande y completo del mundo?

El proyecto transformará no solo el acceso al agua, sino también la estructura productiva de regiones enteras. De acuerdo con datos oficiales, para finales de 2025, la red hidráulica nacional cubrirá el 80,3 % del territorio chino, con 72,7 millones de hectáreas de tierras de cultivo irrigadas y una cobertura de agua potable en zonas rurales que alcanzará el 96 %.

Estas obras, que forman parte de una estrategia nacional integral, mejoran la capacidad del país para hacer frente a fenómenos extremos. El sistema incluye más de 95.000 embalses, 200 grandes proyectos de transferencia de agua y 318.000 kilómetros de diques. Esto no solo refuerza la seguridad hídrica en China, sino que posiciona al país como referente en infraestructura hídrica a nivel mundial.

Además, el megaproyecto tiene efectos multiplicadores sobre la economía. Según expertos, las grandes inversiones en infraestructura hídrica no solo impulsan el crecimiento económico, sino que también fortalecen el desarrollo rural mediante la creación de empleo, el aumento de la producción agrícola y la mejora de las condiciones de vida en regiones antes marginadas.

Otro dato clave es la capacidad de respuesta ante desastres naturales. Desde 2021, las pérdidas por inundaciones como porcentaje del PIB han bajado del 0,28 % al 0,18 %. Actualmente, los embalses pueden almacenar hasta 185.600 millones de metros cúbicos de agua durante temporadas de lluvia intensa, lo que protege a más de 660 millones de personas.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

lr.pe

¿Qué impacto tiene China en las construcciones para conservar agua?

Desde el inicio del actual Plan Quinquenal, se han lanzado 172 grandes proyectos hídricos, enfocados en modernizar y expandir la red nacional de gestión del agua. Estas obras buscan garantizar el abastecimiento sostenible y mejorar el uso del recurso tanto en zonas urbanas como rurales, un elemento clave en las políticas de desarrollo rural que impulsa el gobierno.

Uno de los proyectos emblemáticos es el Desvío de Agua de Sur a Norte, que ya ha trasladado más de 76.500 millones de metros cúbicos de agua hacia regiones históricamente afectadas por la escasez. Este sistema abastece a 185 millones de personas en 45 ciudades, mostrando el alcance del modelo de planificación hídrica china.

En paralelo, se están implementando tecnologías de vanguardia para mejorar la eficiencia y el monitoreo. El Ministerio de Recursos Hídricos ha puesto en marcha el desarrollo de "gemelos digitales" de cuencas y redes hidráulicas, sistemas de modelado matemático y plataformas de monitoreo en tiempo real que combinan datos satelitales, sensores terrestres y predicción meteorológica.

Estas herramientas permiten anticipar fenómenos como inundaciones con hasta diez días de antelación, extendiendo significativamente los márgenes de reacción en ríos clave del país. A través de esta integración tecnológica, China fortalece la seguridad de sus recursos hídricos y moderniza la gestión del ciclo del agua con apoyo de inteligencia artificial.

A medida que avanza el cronograma del Plan Quinquenal hacia 2025, China reafirma su apuesta por una red de infraestructura que no solo atienda las demandas internas, sino que sirva como modelo para afrontar desafíos globales en torno a la seguridad hídrica y la conservación de los recursos naturales.

