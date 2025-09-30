HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

China invertirá 1.000 millones de dólares para construir la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica

La nueva plataforma tipo jack-up Alula, ubicada en el Lago de Maracaibo, Venezuela, busca elevar la producción venezolana de crudo de 12.000 a 60.000 barriles diarios para finales de 2026.

La infraestructura clave para el proyecto en Venezuela será la plataforma tipo jack-up Alula. Foto: Issuu.
La infraestructura clave para el proyecto en Venezuela será la plataforma tipo jack-up Alula. Foto: Issuu.

China está dando un paso decisivo en Venezuela al construir la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica. La iniciativa, liderada por China Concord Resources Corp (CCRC) en alianza estratégica con la estatal PDVSA, contempla una inversión de al menos 1.000 millones de dólares, bajo un contrato de producción compartida por 20 años.

De acuerdo a Revista Económica, el objetivo de este proyecto es elevar la producción venezolana de 12.000 a 60.000 barriles diarios para finales de 2026, reposicionando al país caribeño como un actor relevante en el mercado energético regional. Cabe indicar que Venezuela cuenta con aproximadamente 304.000 millones de barriles de reservas de petróleo, según datos oficiales de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y BP.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

lr.pe

El proyecto en Venezuela será la plataforma tipo jack-up Alula

La infraestructura clave para el proyecto en Venezuela será la plataforma tipo jack-up Alula, diseñada para operar en aguas someras y equipada con tecnología avanzada de monitoreo en tiempo real. Esta plataforma, que partió desde el puerto de Zhoushan en China, ya ha sido trasladada exitosamente al Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, donde desempeñará un papel crucial.

El plan también contempla la reapertura de al menos 100 pozos petroleros inactivos y la actualización de la infraestructura existente. El crudo liviano obtenido será destinado al mercado interno, mientras que el petróleo pesado se exportará principalmente a China.

Alianza entre PDVSA y la empresa china CCRC

En un contexto de sanciones internacionales y años de baja producción, Venezuela apuesta por la inversión extranjera, en particular a través de la alianza entre PDVSA y la empresa china CCRC, que no solo traerá capital, sino también transferencia de tecnología, creación de empleo y estabilidad operativa en la industria petrolera.

Además, establece un modelo para otros países productores de la región, donde la competencia por atraer capital energético se está intensificando. La colaboración internacional y la modernización de la infraestructura ofrecen a Venezuela la oportunidad de recuperar activos estratégicos, mejorar su competitividad y consolidar su papel en el mercado global del petróleo.

Las reservas de petróleo más importantes del mundo

Las reservas probadas de petróleo se refieren a la cantidad de crudo que se puede extraer con certeza razonable bajo las condiciones económicas y tecnológicas actuales. Según datos oficiales de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y BP, los países con mayores reservas probadas de petróleo son:

  • Venezuela: Con aproximadamente 304.000 millones de barriles, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, su producción ha disminuido significativamente en los últimos años debido a factores como la falta de inversión y las sanciones internacionales.
  • Arabia Saudita: Este país cuenta con unas reservas de 266.5 mil millones de barriles. Es reconocido por su capacidad de producción y su influencia en los mercados petroleros globales.
  • Canadá: Las reservas canadienses ascienden a 169.7 mil millones de barriles, en su mayoría ubicadas en las arenas bituminosas de Alberta. La extracción de este tipo de petróleo es costosa y tiene implicaciones ambientales.
  • Irán: Con 158.4 mil millones de barriles, Irán posee vastas reservas, aunque su producción se ha visto afectada por sanciones económicas.
  • Irak: Este país tiene reservas de 142.5 mil millones de barriles y es uno de los principales productores de petróleo en el mundo.
Notas relacionadas
La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

LEER MÁS
Alpinista chino muere al quitarse el arnés para una selfie en el monte Nama y caer 200 metros: todo quedó en video

Alpinista chino muere al quitarse el arnés para una selfie en el monte Nama y caer 200 metros: todo quedó en video

LEER MÁS
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Así luce la isla más peligrosa del mundo: se prohíbe ir y el Gobierno no se responsabiliza si vas y sales herido o mueres

Así luce la isla más peligrosa del mundo: se prohíbe ir y el Gobierno no se responsabiliza si vas y sales herido o mueres

LEER MÁS
Peruano es condenado en EE.UU. a 80 meses de prisión por fraude contra inmigrantes: deberá pagar más de US$3 millones

Peruano es condenado en EE.UU. a 80 meses de prisión por fraude contra inmigrantes: deberá pagar más de US$3 millones

LEER MÁS
El hombre que hizo el ayuno más largo de la historia durante 382 días y la verdad que quedó documentada sobre los límites del cuerpo humano

El hombre que hizo el ayuno más largo de la historia durante 382 días y la verdad que quedó documentada sobre los límites del cuerpo humano

LEER MÁS
Precio del dólar en México hoy martes 30 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

Precio del dólar en México hoy martes 30 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

LEER MÁS
Modelo de 56 años sorprende al mundo con su impresionante figura [FOTOS]

Modelo de 56 años sorprende al mundo con su impresionante figura [FOTOS]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Mundo

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: ¿Perú está en el top?

Donald Trump asegura que si no gana el premio Nobel de la Paz será un insulto para EE.UU.

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota