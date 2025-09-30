China invertirá 1.000 millones de dólares para construir la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica

China está dando un paso decisivo en Venezuela al construir la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica. La iniciativa, liderada por China Concord Resources Corp (CCRC) en alianza estratégica con la estatal PDVSA, contempla una inversión de al menos 1.000 millones de dólares, bajo un contrato de producción compartida por 20 años.

De acuerdo a Revista Económica, el objetivo de este proyecto es elevar la producción venezolana de 12.000 a 60.000 barriles diarios para finales de 2026, reposicionando al país caribeño como un actor relevante en el mercado energético regional. Cabe indicar que Venezuela cuenta con aproximadamente 304.000 millones de barriles de reservas de petróleo, según datos oficiales de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y BP.

El proyecto en Venezuela será la plataforma tipo jack-up Alula

La infraestructura clave para el proyecto en Venezuela será la plataforma tipo jack-up Alula, diseñada para operar en aguas someras y equipada con tecnología avanzada de monitoreo en tiempo real. Esta plataforma, que partió desde el puerto de Zhoushan en China, ya ha sido trasladada exitosamente al Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, donde desempeñará un papel crucial.

El plan también contempla la reapertura de al menos 100 pozos petroleros inactivos y la actualización de la infraestructura existente. El crudo liviano obtenido será destinado al mercado interno, mientras que el petróleo pesado se exportará principalmente a China.

Alianza entre PDVSA y la empresa china CCRC

En un contexto de sanciones internacionales y años de baja producción, Venezuela apuesta por la inversión extranjera, en particular a través de la alianza entre PDVSA y la empresa china CCRC, que no solo traerá capital, sino también transferencia de tecnología, creación de empleo y estabilidad operativa en la industria petrolera.

Además, establece un modelo para otros países productores de la región, donde la competencia por atraer capital energético se está intensificando. La colaboración internacional y la modernización de la infraestructura ofrecen a Venezuela la oportunidad de recuperar activos estratégicos, mejorar su competitividad y consolidar su papel en el mercado global del petróleo.

Las reservas de petróleo más importantes del mundo

Las reservas probadas de petróleo se refieren a la cantidad de crudo que se puede extraer con certeza razonable bajo las condiciones económicas y tecnológicas actuales. Según datos oficiales de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y BP, los países con mayores reservas probadas de petróleo son:

Venezuela: Con aproximadamente 304.000 millones de barriles, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, su producción ha disminuido significativamente en los últimos años debido a factores como la falta de inversión y las sanciones internacionales.

Arabia Saudita: Este país cuenta con unas reservas de 266.5 mil millones de barriles. Es reconocido por su capacidad de producción y su influencia en los mercados petroleros globales.

Canadá: Las reservas canadienses ascienden a 169.7 mil millones de barriles, en su mayoría ubicadas en las arenas bituminosas de Alberta. La extracción de este tipo de petróleo es costosa y tiene implicaciones ambientales.

Irán: Con 158.4 mil millones de barriles, Irán posee vastas reservas, aunque su producción se ha visto afectada por sanciones económicas.