HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

El ambicioso megaproyecto global de China que empieza a perder apoyo de países clave de Europa y América Latina

Italia y Panamá se retiraron de la Franja y la Ruta, uno de los megaproyectos más ambiciosos de China, tras revisar sus intereses estratégicos.

China ha firmado acuerdos de la Franja y la Ruta con más de 20 países de América Latina. Foto: AFP/iStock
China ha firmado acuerdos de la Franja y la Ruta con más de 20 países de América Latina. Foto: AFP/iStock

Lanzada en 2013, la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China se presenta como un ambicioso proyecto global de infraestructura. Su objetivo es facilitar el comercio y las inversiones entre Asia, Europa, África y Medio Oriente. Sus componentes clave incluyen el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda, que conecta regiones por tierra, y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI, que establece corredores marítimos estratégicos.

El acuerdo abarca proyectos emblemáticos como el Corredor Económico China-Pakistán y el tren de alta velocidad entre Yakarta y Bandung, en Indonesia. Para muchos países, su atractivo reside en la posibilidad de mejorar la conectividad, atraer inversión extranjera y fortalecer el comercio internacional. No obstante, la iniciativa ha recibido críticas debido a la falta de transparencia en ciertos proyectos y al alto nivel de endeudamiento que podría generar.

PUEDES VER: La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

lr.pe

¿Qué países se han retirado formalmente de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y cuáles fueron las razones de su salida?

Hasta el momento, solo dos países, Italia y Panamá, han abandonado formalmente la iniciativa, según reportes de Bloomberg Línea y declaraciones de expertos en política internacional como Clara Inés Pardo y Camilo Defelipe Villa. En Italia, la salida se decidió en 2023, durante el gobierno de Giorgia Meloni, tras cuestionar los beneficios obtenidos desde su adhesión en 2019 y por ser el único miembro del G7 en formar parte. La administración de Meloni subrayó que la decisión no obstaculizaba la continuidad de los vínculos económicos y comerciales con China, y optó por un enfoque pragmático en su política exterior.

Por su parte, Panamá resolvió no renovar su participación en 2025. La decisión respondió a presiones de Estados Unidos y a preocupaciones relacionadas con contratos firmados con empresas chinas como Hutchison Ports PPC, responsable de la gestión de áreas estratégicas de carga cerca del canal interoceánico. Como explicó Camilo Defelipe Villa: “Salirse no implica que no puedan profundizar sus relaciones. Italia se salió porque no percibía beneficios, Panamá ante la presión de EE.UU.” Estas salidas evidencian que algunos países utilizan la iniciativa como una herramienta de negociación para ajustar sus relaciones con China y Estados Unidos, con el propósito de proteger sus economías ante posibles riesgos financieros y evitar una dependencia excesiva.

PUEDES VER: Este es el insólito país que superó a Estados Unidos y hoy tiene la mayor cantidad de restaurantes de KFC en el mundo

lr.pe

¿Qué países de América Latina se han sumado a la Franja y la Ruta y cómo han reforzado su cooperación con China?

En América Latina, la adhesión a la iniciativa ha sido considerable. Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú y Nicaragua ya forman parte de la Ruta de la Seda, lo que ha ampliado la presencia de China en la región. Recientemente, Colombia formalizó su incorporación, a pesar de las advertencias de Estados Unidos, su principal socio comercial. Esta decisión demuestra un interés estratégico por fortalecer la conectividad y los lazos económicos con China.

Asimismo, Chile y Brasil firmaron acuerdos de cooperación con China durante el Foro China-CELAC realizado en Pekín. Estas acciones buscan consolidar sus relaciones comerciales y de inversión. Dichos movimientos reflejan el interés de los países latinoamericanos por obtener beneficios económicos de la iniciativa sin perder autonomía ante presiones externas. También confirman la creciente influencia de China en la región.

Notas relacionadas
Netanyahu arremete contra países que reconocen al Estado de Palestina y advertirá en la ONU: “Diré nuestra verdad”

Netanyahu arremete contra países que reconocen al Estado de Palestina y advertirá en la ONU: “Diré nuestra verdad”

LEER MÁS
Luis Arce acusa a Estados Unidos de querer apoderarse de los recursos naturales de América Latina

Luis Arce acusa a Estados Unidos de querer apoderarse de los recursos naturales de América Latina

LEER MÁS
Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'El Monstruo' fue capturado: ¿quiénes integran ahora la lista de los más buscados de Latinoamérica y qué delitos cometieron?

'El Monstruo' fue capturado: ¿quiénes integran ahora la lista de los más buscados de Latinoamérica y qué delitos cometieron?

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS
Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

LEER MÁS
El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

LEER MÁS
El país de Sudamérica que cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

El país de Sudamérica que cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Mundo

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

Ecuador suspende la señal del canal indígena TV MICC en medio de protestas contra Noboa por subsidio al diésel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota