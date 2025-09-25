HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

China promueve megaproyecto en América Latina que conectará 3 países y 2 océanos: tendría una inversión de US$3.500 millones

China pretende fortalecer sus vínculos comerciales en América Latina a través del Corredor Ferroviario Bioceánico Central que uniría a los países de Brasil, Perú y Bolivia.

El Corredor Ferroviario Bioceánico Central, impulsado por China, unirá a Brasil, Perú y Bolivia.
El Corredor Ferroviario Bioceánico Central, impulsado por China, unirá a Brasil, Perú y Bolivia. | Difusión

China busca ampliar su influencia en América Latina. Según informó el medio South China Morning Post, una delegación del gigante asiático visitó Brasil en mayo de este 2025 con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales a través de iniciativas de infraestructura estratégica. Entre ellas, resalta el ambicioso proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC).

Esta propuesta contempla la creación de una red ferroviaria que atravesará Brasil, Bolivia y Perú, lo que permitirá conectar directamente el océano Atlántico con el Pacífico. Asimismo, la ruta se extendería desde el puerto de Santos, en Brasil, hasta el megapuerto de Chancay, en territorio peruano. La inversión inicial, proveniente de Beijing, ascendería a US$3.500 millones y forma parte de los acuerdos estratégicos firmados en 2023 por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Xi Jinping.

PUEDES VER: China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

lr.pe

¿Cuáles serían los beneficios del Corredor Ferroviario Bioceánico Central?

La alianza entre China y Brasil tiene como eje principal la construcción de una vía ferroviaria estratégica que conectará el corazón agrícola del territorio brasileño con el puerto peruano de Chancay. Esta ruta facilitará la salida directa de productos como soya, azúcar y maíz hacia los mercados del Asia-Pacífico, eliminando la necesidad de utilizar el Canal de Panamá y reduciendo costo logísticos.

Sin embargo, el interés del gigante asiático va más allá del ferrocarril. Durante su visita a São Paulo, la delegación china recorrió el Puerto de Santos, donde la empresa COFCO International, una de las mayores comercializadoras de alimentos de China, ejecuta una inversión de US$486 millones para ampliar una terminal portuaria de 98.000 metros cuadrados. Se proyecta que, para 2026, esta infraestructura moverá hasta 14,5 millones de toneladas de productos agrícolas anualmente.

Como parte de su estrategia de integración logística, COFCO también ha adquirido 979 vagones y 23 locomotoras con el objetivo de optimizar el transporte terrestre de granos y aliviar la carga vehicular en carreteras. Estas iniciativas, sumadas al ambicioso corredor ferroviario hacia el Pacífico, reflejan cómo China consolida su presencia en América del Sur a través de inversiones directas y el fortalecimiento de sus vínculos con Brasil.

PUEDES VER: El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

lr.pe

¿Cuál es el impacto que tendría el Tren Bioceánico en el Perú?

De acuerdo con proyecciones técnicas compartidas con el Gobierno Regional de Piura, el Tren Bioceánico tendría la capacidad de movilizar hasta 40.000 toneladas diarias de mercancía, gracias a un sistema operativo de alto rendimiento y una logística optimizada para el transporte masivo.

Cada convoy estaría compuesto por 100 vagones, diseñados para soportar una carga de hasta 80 toneladas cada uno, y serían impulsados por dos locomotoras especialmente configuradas para este tipo de operaciones. En total, se estima que cada recorrido podría desplazar cerca de 8.000 toneladas de mercancía, con la posibilidad de realizar entre uno y dos viajes al día por tren.

El modelo operativo contempla un tiempo promedio de viaje de seis horas, a una velocidad constante de 80 km/h. A este lapso se suman tres horas adicionales destinadas a las labores de carga y descarga, además de otras tres horas para tareas de inspección técnica y coordinación de cruces ferroviarios. En conjunto, el ciclo completo de operación por tren alcanzaría una duración de 12 horas.

PUEDES VER: La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

lr.pe

Bolivia y China acuerdan impulsar el Corredor Ferroviario Bioceánico

El pasado 5 de agosto, el presiente de Bolivia, Luis Arce, se reunió en la ciudad de Sucre con una delegación de alto nivel de China. Durante el encuentro bilateral, ambas partes reafirmaron su voluntad de fortalecer la colaboración en dos áreas fundamentales: el Corredor Ferroviario Bioceánico y la expansión del intercambio comercial entre ambos países.

La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, fue la encargada de informar sobre esta cita, la cual consideró un avance significativo en los esfuerzos por fortalecer la integración regional y fomentar el crecimiento económico. Además, destacó que el proyecto ferroviario fue retomado por el actual gobierno en 2021 y continúa siendo una pieza clave dentro de la visión boliviana para consolidar su soberanía y posicionarse como un eje logístico estratégico en Sudamérica.

Notas relacionadas
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
'El Monstruo' fue capturado: ¿quiénes integran ahora la lista de los más buscados de Latinoamérica y qué delitos cometieron?

'El Monstruo' fue capturado: ¿quiénes integran ahora la lista de los más buscados de Latinoamérica y qué delitos cometieron?

LEER MÁS
El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

LEER MÁS
El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS
Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Mundo

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

Ecuador suspende la señal del canal indígena TV MICC en medio de protestas contra Noboa por subsidio al diésel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota