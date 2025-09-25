China busca ampliar su influencia en América Latina. Según informó el medio South China Morning Post, una delegación del gigante asiático visitó Brasil en mayo de este 2025 con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales a través de iniciativas de infraestructura estratégica. Entre ellas, resalta el ambicioso proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC).

Esta propuesta contempla la creación de una red ferroviaria que atravesará Brasil, Bolivia y Perú, lo que permitirá conectar directamente el océano Atlántico con el Pacífico. Asimismo, la ruta se extendería desde el puerto de Santos, en Brasil, hasta el megapuerto de Chancay, en territorio peruano. La inversión inicial, proveniente de Beijing, ascendería a US$3.500 millones y forma parte de los acuerdos estratégicos firmados en 2023 por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Xi Jinping.

¿Cuáles serían los beneficios del Corredor Ferroviario Bioceánico Central?

La alianza entre China y Brasil tiene como eje principal la construcción de una vía ferroviaria estratégica que conectará el corazón agrícola del territorio brasileño con el puerto peruano de Chancay. Esta ruta facilitará la salida directa de productos como soya, azúcar y maíz hacia los mercados del Asia-Pacífico, eliminando la necesidad de utilizar el Canal de Panamá y reduciendo costo logísticos.

Sin embargo, el interés del gigante asiático va más allá del ferrocarril. Durante su visita a São Paulo, la delegación china recorrió el Puerto de Santos, donde la empresa COFCO International, una de las mayores comercializadoras de alimentos de China, ejecuta una inversión de US$486 millones para ampliar una terminal portuaria de 98.000 metros cuadrados. Se proyecta que, para 2026, esta infraestructura moverá hasta 14,5 millones de toneladas de productos agrícolas anualmente.

Como parte de su estrategia de integración logística, COFCO también ha adquirido 979 vagones y 23 locomotoras con el objetivo de optimizar el transporte terrestre de granos y aliviar la carga vehicular en carreteras. Estas iniciativas, sumadas al ambicioso corredor ferroviario hacia el Pacífico, reflejan cómo China consolida su presencia en América del Sur a través de inversiones directas y el fortalecimiento de sus vínculos con Brasil.

PUEDES VER: El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

¿Cuál es el impacto que tendría el Tren Bioceánico en el Perú?

De acuerdo con proyecciones técnicas compartidas con el Gobierno Regional de Piura, el Tren Bioceánico tendría la capacidad de movilizar hasta 40.000 toneladas diarias de mercancía, gracias a un sistema operativo de alto rendimiento y una logística optimizada para el transporte masivo.

Cada convoy estaría compuesto por 100 vagones, diseñados para soportar una carga de hasta 80 toneladas cada uno, y serían impulsados por dos locomotoras especialmente configuradas para este tipo de operaciones. En total, se estima que cada recorrido podría desplazar cerca de 8.000 toneladas de mercancía, con la posibilidad de realizar entre uno y dos viajes al día por tren.

El modelo operativo contempla un tiempo promedio de viaje de seis horas, a una velocidad constante de 80 km/h. A este lapso se suman tres horas adicionales destinadas a las labores de carga y descarga, además de otras tres horas para tareas de inspección técnica y coordinación de cruces ferroviarios. En conjunto, el ciclo completo de operación por tren alcanzaría una duración de 12 horas.

Bolivia y China acuerdan impulsar el Corredor Ferroviario Bioceánico

El pasado 5 de agosto, el presiente de Bolivia, Luis Arce, se reunió en la ciudad de Sucre con una delegación de alto nivel de China. Durante el encuentro bilateral, ambas partes reafirmaron su voluntad de fortalecer la colaboración en dos áreas fundamentales: el Corredor Ferroviario Bioceánico y la expansión del intercambio comercial entre ambos países.

La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, fue la encargada de informar sobre esta cita, la cual consideró un avance significativo en los esfuerzos por fortalecer la integración regional y fomentar el crecimiento económico. Además, destacó que el proyecto ferroviario fue retomado por el actual gobierno en 2021 y continúa siendo una pieza clave dentro de la visión boliviana para consolidar su soberanía y posicionarse como un eje logístico estratégico en Sudamérica.