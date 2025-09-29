HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Estudio revela que 7 países de Sudamérica comparten la mayor reserva de agua dulce del mundo: supera al Acuífero Guaraní

Científicos brasileños identificaron un océano subterráneo bajo Sudamérica con más de 160 billones de metros cúbicos de agua dulce, superando ampliamente al Acuífero Guaraní.

El SAGA atraviesa al menos 7 países en Sudamérica.
El SAGA atraviesa al menos 7 países en Sudamérica. | Composición LR

Un estudio presentado en la 66ª Reunión Anual de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia reveló un hallazgo de dimensiones colosales: siete países de Sudamérica comparten la mayor reserva de agua dulce del planeta, un gigantesco océano subterráneo que supera al célebre Acuífero Guaraní y reconfigura por completo el mapa hídrico y geopolítico de la región.

Se trata del Sistema Acuífero Grande Amazona (SAGA), una fuente hídrica invisible identificada por científicos de la Universidad Federal de Amazonas (UFAM). Según el estudio, este acuífero almacena más de 160 billones de metros cúbicos de agua dulce, convirtiéndose en el acuífero más grande del mundo. Su tamaño y profundidad abren un nuevo capítulo en el debate sobre el abastecimiento de agua en el futuro, en un contexto global marcado por el cambio climático y una creciente crisis hídrica.

El Sistema Acuífero Grande Amazona (SAGA) cuenta con capacidad de 160 billones de metros cúbicos de agua dulce.

El Sistema Acuífero Grande Amazona (SAGA) cuenta con capacidad de 160 billones de metros cúbicos de agua dulce.

¿Cuáles son los 7 países de Sudamérica que comparten la mayor reserva de agua dulce del mundo?

El SAGA destaca no solo por su volumen, sino por su extensión territorial. Este inmenso reservorio subterráneo de agua dulce en Sudamérica atraviesa al menos siete países, conectando regiones amazónicas mediante formaciones geológicas profundas que no respetan fronteras políticas.

Los países involucrados son:

  • Brasil (territorio principal)
  • Bolivia
  • Perú
  • Ecuador
  • Colombia
  • Venezuela
  • Argentina, a través de su conexión con el Acuífero Guaraní

Este descubrimiento convierte a estos Estados en guardianes compartidos de una reserva estratégica, cuya capacidad, según estimaciones científicas, permitiría abastecer a toda la humanidad durante más de 250 años si se gestiona con criterios de sustentabilidad y cooperación regional.

¿Cómo el Sistema Acuífero Grande Amazona supera al Acuífero Guaraní?

Hasta hace poco, el Acuífero Guaraní era considerado la joya hídrica de Sudamérica, con un volumen de aproximadamente 37.000 km³ de agua dulce. Sin embargo, los recientes hallazgos sitúan al SAGA como un sistema aún más masivo, con un volumen estimado que lo hace entre tres y cuatro veces más grande.

El punto de partida de esta revelación fue el estudio del Acuífero Alter do Chão, en el estado brasileño de Pará. Allí, el profesor Ingo Daniel Wahnfried, investigador de la UFAM, identificó un reservorio de 86,4 billones de metros cúbicos de agua, que resultó ser solo una fracción de una estructura mucho más amplia. El análisis geológico y los modelos hidrodinámicos aplicados permitieron mapear lo que hoy se conoce como el Sistema Acuífero Grande Amazona, una red subterránea de agua que se extiende por miles de kilómetros.

Una de sus características más sorprendentes es su autonomía hídrica: más del 80% del agua del ciclo hidrológico amazónico está contenida en este acuífero, mientras que los ríos y la atmósfera aportan apenas un 8%. Esto lo convierte en un ecosistema subterráneo único, con dinámicas propias y una enorme capacidad de almacenamiento.

El Acuífero Alter do Chão fue clave para los detalles revelados en el estudio.

El Acuífero Alter do Chão fue clave para los detalles revelados en el estudio.

Implicancias del descubrimiento en Sudamérica

El hallazgo del SAGA representa una oportunidad estratégica para la región, pero también impone desafíos complejos. Desde el punto de vista ambiental, una explotación sin control podría alterar el frágil equilibrio ecológico de la Amazonía, afectando humedales subterráneos, lagos fósiles y formaciones geológicas que regulan el flujo del agua dulce.

Técnicamente, acceder a esta reserva no es sencillo: los pozos actuales alcanzan hasta 500 metros, y la calidad del agua en profundidades mayores aún es incierta. Esto obliga a extremar precauciones antes de avanzar con usos industriales o agrícolas a gran escala.

En el plano político, la geopolítica del agua en Sudamérica entra en una nueva etapa. La experiencia del Acuífero Guaraní evidenció las dificultades de lograr acuerdos duraderos entre países con distintos intereses. En este contexto, el SAGA exige la creación de un marco legal transfronterizo eficaz que garantice su conservación y evite conflictos por su aprovechamiento.

