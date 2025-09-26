HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

¿Adiós a las baterías de litio? China anuncia un dispositivo de iones de hidruro seis veces más potente

Científicos del Instituto de Física Química de Dalian, en China, presentan en la revista Nature la primera batería de hidruro funcional del mundo, con seis veces más capacidad energética que las baterías de litio.

Las baterías de litio podrían ser reemplazadas por una innovadora creación de China.
Las baterías de litio podrían ser reemplazadas por una innovadora creación de China. | Composición LR

Un grupo de investigadores chinos ha dado a conocer un avance que podría transformar el almacenamiento de energía a nivel global. Se trata de la primera batería de hidruro funcional del mundo, un dispositivo capaz de multiplicar por seis la capacidad de las baterías de litio convencionales y que podría marcar un antes y un después en el sector de la energía limpia.

El desarrollo, liderado por el profesor Ping Chen, jefe de la división de energía del hidrógeno y materiales avanzados del Instituto de Física Química de Dalian, ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature. Según sus autores, la innovación abre una nueva etapa en la investigación de las baterías sin litio, ofreciendo mayor seguridad y una densidad energética inédita.

PUEDES VER: China descubre 28 huevos de dinosaurio de 86 millones de años que revelan una adaptación inédita al clima

lr.pe

¿Cómo funciona la primera batería de hidruro funcional del mundo?

El dispositivo desarrollado en China utiliza iones de hidruro como portadores de carga en lugar de iones de litio. Esta diferencia fundamental evita problemas comunes en las baterías actuales, como la formación de dendritas metálicas que acortan su vida útil y generan riesgos de seguridad en baterías.

El corazón del sistema está en un electrolito núcleo-carcasa (3CeH3@BaH2). En esta estructura, una fina capa de hidruro de bario (BaH2) recubre al trihidruro de cerio (CeH3). El primero aporta estabilidad, mientras que el segundo garantiza una conducción rápida de iones de hidruro, incluso a temperatura ambiente. A partir de los 60 °C, el material se convierte en un conductor superiónico, lo que mejora de forma drástica la capacidad de transmisión de carga.

Para los electrodos, los científicos emplearon hidruro de cerio pobre en hidrógeno en el lado negativo y hidruro de aluminio y sodio (NaAlH4) en el positivo. Estos materiales son comunes en aplicaciones de tecnología de hidrógeno y permitieron alcanzar una capacidad de descarga inicial de 984 mAh/g, que se estabilizó en 402 mAh/g después de 20 ciclos.

La innovación fue validada experimentalmente con una batería multicapa que alcanzó los 1,9 voltios, suficiente para encender una bombilla LED, demostrando que no se trata de un concepto teórico, sino de un dispositivo de hidruro funcional operativo.

Las baterías de iones de hidruro mejora la transmisión de carga.

Las baterías de iones de hidruro mejora la transmisión de carga.

PUEDES VER: Trump alerta sobre paracetamol y autismo, pero médico peruano aclara que no hay pruebas concluyentes

lr.pe

¿Las baterías de hidruro podrán reemplazar a las baterías de litio?

Los resultados sugieren que esta nueva batería china podría superar con holgura a las tecnologías actuales, cuya capacidad suele situarse entre 150 y 300 mAh/g. La diferencia es significativa: un aumento de hasta seis veces más capacidad, lo que en la práctica podría traducirse en vehículos eléctricos con mayor autonomía y sistemas de almacenamiento de energía renovable más eficientes.

Además de la mejora en densidad energética, la seguridad es otro de los puntos fuertes. El uso de iones de hidruro, partículas cargadas negativamente, elimina la formación de dendritas y reduce el riesgo de cortocircuitos, uno de los problemas más críticos en las baterías de litio. Esto convierte a la nueva tecnología en una candidata ideal para aplicaciones de energía limpia en movilidad eléctrica y almacenamiento a gran escala.

Aunque todavía se encuentra en fase experimental, el trabajo del Instituto de Física Química de Dalian marca un hito en la investigación global sobre el futuro de las baterías. La posibilidad de contar con una batería sin litio, más segura y con mayor capacidad energética, abre un panorama de enorme interés para la industria tecnológica y automotriz.

