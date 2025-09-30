Para rescatar el cuerpo del alpinista chino, se tuvo que requerir un complejo operativo de emergencia por el área de difícil acceso. | @loner/TikTok

Para rescatar el cuerpo del alpinista chino, se tuvo que requerir un complejo operativo de emergencia por el área de difícil acceso. | @loner/TikTok

Un alpinista chino de 31 años murió tras caer más de 200 metros en el monte Nama, provincia de Sichuan, en China, luego de quitarse el arnés de seguridad para tomarse una selfie. Según Tribuna de la Bahía, el accidente ocurrió el 28 de septiembre de 2025, quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El mismo medio y LaIguana.TV informaron que el excursionista se encontraba en una zona prohibida cuando ocurrió el incidente. El cuerpo del excursionista chino fue hallado a más de 5.000 msnm.

Reacciones a la muerte del alpinista en monte Nama

De acuerdo con las primeras investigaciones, el montañista se quitó el arnés para tomarse una selfie o una fotografía a sus compañeros, momento en que perdió el equilibrio y cayó por una pendiente helada. Su cuerpo fue hallado a 5.300 metros de altitud, en un área de difícil acceso que requirió un complejo operativo de rescate.

El video del accidente generó gran repercusión en redes sociales y en la comunidad montañista. Según Tribuna de la Bahía, usuarios y expertos coincidieron en que ignorar las restricciones y los protocolos de seguridad en alta montaña puede resultar fatal, y enfatizaron que la obsesión por conseguir una imagen perfecta no puede estar por encima de la vida.

¿Qué tragedia similar ocurrió antes?

A finales de agosto de 2025, se registró un accidente similar en Suiza, cuando un alpinista surcoreano de 58 años murió al caer durante el descenso del monte Cervino, uno de los picos más emblemáticos de los Alpes. Según la policía del cantón del Valais, la víctima se precipitó desde unos 4.000 metros de altura por causas que aún se investigan.

El Cervino, situado en la frontera con Italia y con una altitud de 4.478 metros, es considerado un ícono del alpinismo europeo. La tragedia evidenció, al igual que el caso del monte Nama, los riesgos de subestimar las condiciones extremas en montañas de gran altitud.