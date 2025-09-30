HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Alpinista chino muere al quitarse el arnés para una selfie en el monte Nama y caer 200 metros: todo quedó en video

El cuerpo del excursionista fue hallado a 5.300 msnm luego de caer por una pendiente helada en China. Un caso similar ocurrió en agosto en Suiza.

Para rescatar el cuerpo del alpinista chino, se tuvo que requerir un complejo operativo de emergencia por el área de difícil acceso.
Para rescatar el cuerpo del alpinista chino, se tuvo que requerir un complejo operativo de emergencia por el área de difícil acceso. | @loner/TikTok

Un alpinista chino de 31 años murió tras caer más de 200 metros en el monte Nama, provincia de Sichuan, en China, luego de quitarse el arnés de seguridad para tomarse una selfie. Según Tribuna de la Bahía, el accidente ocurrió el 28 de septiembre de 2025, quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El mismo medio y LaIguana.TV informaron que el excursionista se encontraba en una zona prohibida cuando ocurrió el incidente. El cuerpo del excursionista chino fue hallado a más de 5.000 msnm.

PUEDES VER: China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

lr.pe

Reacciones a la muerte del alpinista en monte Nama

De acuerdo con las primeras investigaciones, el montañista se quitó el arnés para tomarse una selfie o una fotografía a sus compañeros, momento en que perdió el equilibrio y cayó por una pendiente helada. Su cuerpo fue hallado a 5.300 metros de altitud, en un área de difícil acceso que requirió un complejo operativo de rescate.

El video del accidente generó gran repercusión en redes sociales y en la comunidad montañista. Según Tribuna de la Bahía, usuarios y expertos coincidieron en que ignorar las restricciones y los protocolos de seguridad en alta montaña puede resultar fatal, y enfatizaron que la obsesión por conseguir una imagen perfecta no puede estar por encima de la vida.

PUEDES VER: China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

lr.pe

¿Qué tragedia similar ocurrió antes?

A finales de agosto de 2025, se registró un accidente similar en Suiza, cuando un alpinista surcoreano de 58 años murió al caer durante el descenso del monte Cervino, uno de los picos más emblemáticos de los Alpes. Según la policía del cantón del Valais, la víctima se precipitó desde unos 4.000 metros de altura por causas que aún se investigan.

El Cervino, situado en la frontera con Italia y con una altitud de 4.478 metros, es considerado un ícono del alpinismo europeo. La tragedia evidenció, al igual que el caso del monte Nama, los riesgos de subestimar las condiciones extremas en montañas de gran altitud.

Notas relacionadas
Este video no muestra destrucción de mezquita en China por “islamofobia del gobierno”: sucedió en otro país de Asia

Este video no muestra destrucción de mezquita en China por “islamofobia del gobierno”: sucedió en otro país de Asia

LEER MÁS
China reescribe las técnicas de momificación humana tras hallar restos arqueológicos de más de 12.000 años de antigüedad

China reescribe las técnicas de momificación humana tras hallar restos arqueológicos de más de 12.000 años de antigüedad

LEER MÁS
China condena a muerte a 11 miembros de una familia por liderar red de estafas por internet y tráfico de drogas en Myanmar

China condena a muerte a 11 miembros de una familia por liderar red de estafas por internet y tráfico de drogas en Myanmar

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
Terremoto de magnitud 6,9 sacude Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Terremoto de magnitud 6,9 sacude Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

LEER MÁS
Los únicos 4 países de Sudamérica que tienen costa, sierra y selva: poseen una gran variedad de ecosistemas

Los únicos 4 países de Sudamérica que tienen costa, sierra y selva: poseen una gran variedad de ecosistemas

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 30 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 30 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Mundo

Los alcaldes de Sudamérica con más del 55% de imagen negativa, según CB Consultora Opinión Pública: Lima en la lista

Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

China condena a muerte a 11 miembros de una familia por liderar red de estafas por internet y tráfico de drogas en Myanmar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota