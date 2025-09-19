Desde Venezuela afirman que existe una "guerra no declarada" entre su país y Estados Unidos, tras el despliegue militar en el Caribe. Foto: composición LR/AFP

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, señalo ese viernes que su país y Estados Unidos tienen “una guerra no declarada” tras el despliegue de ocho buques en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Según el presidente Donald Trump, esas operaciones ya destruyeron tres embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas desde inicios de septiembre, con un saldo de 14 muertos.

“Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe”, afirmó Padrino, al presentar un balance de maniobras militares. El funcionario cuestionó además que las lanchas presuntamente venezolanas no fueran detenidas antes: “Ajusticiados, sin derecho a la defensa. Con tanta tecnología y tanto poder, y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del Caribe”.

Venezuela pide a la ONU investigar a EE. UU. por “crímenes de lesa humanidad” en el Caribe

En la misma línea de Padrino, el fiscal general Tarek William Saab denunció que Estados Unidos cometió “crímenes de lesa humanidad” en el mar Caribe, tras disparar misiles contra lanchas que Washington asegura estaban vinculadas al narcotráfico. “El uso de misiles y armas nucleares para asesinar serialmente indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU”, aseguró Saab en un comunicado de su despacho.

Asimismo, el canciller Yván Gil sumó que Venezuela elevó el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para exigir “el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe”. Según el ministro, “estas acciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles, con la intención de sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo”. Por su parte, el embajador para la ONU, Alexander Yánez, expuso la posición venezolana ante el organismo, ante quienes reiteró que debe respetarse “la soberanía política y territorial de Venezuela y de toda la región caribeña”.

Maduro prepara a venezolanos ante posible conflicto con EE. UU.

Nicolás Maduro anunció que este sábado las Fuerzas Armadas se desplegarán en barriadas populares para entrenar a la población en el manejo de armas, en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques de guerra al Caribe. "Los cuarteles van al pueblo, al barrio, a la comunidad, a enseñar a todos los que se alistaron en el manejo del sistema de armas”, dijo en un acto transmitido por VTV.

Maduro, que acusa a Washington de preparar una invasión, destacó que será “la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo”. El anuncio coincidió con tres días de ejercicios militares iniciados en la isla de La Orchila, a 65 kilómetros de la costa venezolana. Se trata del mayor despliegue militar del chavismo desde que Estados Unidos envió hace un mes una flota naval al Caribe oriental bajo el argumento de combatir el narcotráfico.