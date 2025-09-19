HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Venezuela aprueba tratado estratégico con Rusia en medio de tensiones por ofensiva militar de Estados Unidos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de tratado de asociación estratégica con Rusia. Este acuerdo incluye la colaboración entre ambos países en diversos sectores.

Venezuela aprobó el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia.
Venezuela aprobó el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia. | AFP

La Asamblea Nacional de Venezuela, en donde la bancada chavista tiene una influencia mayoritaria, aprobó, en primera discusión, a la que han denominado Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia.

Este acuerdo se enmarca en un contexto de ofensiva militar por parte de Estados Unidos, que ya ha destruido tres embarcaciones provenientes de las costas venezolanas. Además, han reiterado en varias ocasiones que Nicolás Maduro deberá rendir cuentas ante la justicia por presuntamente liderar un cártel de drogas.

PUEDES VER: Politólogo revela las posibilidades de una intervención de Estados Unidos en Venezuela: "Son muy superiores"

lr.pe

¿En qué consiste el tratado de asociación estratégica con Rusia?

El acuerdo abarca varias aéreas, como intercambios en ciencia y tecnología, comercio, cooperación humanitaria e inversiones en diversos sectores económicos, todo dentro del marco del "nuevo momento de la geopolítica del mundo". Según Roy Daza, quien presentó la propuesta legislativa, esto refleja la consolidación de un orden mundial más justo, sostenible y multipolar, fundamentado en principios como el derecho, la soberanía y la igualdad entre los países.

Daza también destacó que el tratado promueve el diálogo político de alto nivel, el respeto a las leyes internacionales, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Además, aborda temas clave como la no proliferación nuclear, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero, e incluye acuerdos energéticos dentro de la OPEP+.

En cuanto a la integración regional, el acuerdo propone fortalecer los lazos de Rusia con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Asimismo, Rusia impulsará a la adhesión de Venezuela a los BRICS y su acercamiento a la Comunidad Económica Euroasiática.

PUEDES VER: Venezuela inicia ejercicios militares con artillería rusa en una isla del Caribe ante la fuerte tensión con Estados Unidos

lr.pe

Venezuela y su búsqueda por fortalecer su posición diplomática y de seguridad.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela, luego de los ataques de Washington a embarcaciones en el mar Caribe, no solo generó una serie de enfrentamientos militares y acusaciones mutuas, sino que también ha llevado a Caracas a fortalecer sus alianzas estratégicas, particularmente con China y Rusia, con el fin de reforzar su posición diplomática y de seguridad. Después de los recientes acercamientos con Beijing, el Gobierno de Nicolás Maduro ahora pone su atención en Moscú.

"Este tratado lo firma el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y nuestro presidente Nicolás Maduro. Es un mensaje de paz, es un mensaje de soberanía, es un mensaje de la fortaleza del pueblo venezolano", afirmó Daza, quien agregó que el acuerdo con Rusia también refleja un “rechazo a las políticas hegemonistas del imperialismo”.

Recientemente, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, había expresado la preocupación de su país por el despliegue militar de EE.UU. y reiteró el respaldo de Rusia a Venezuela, destacando su “derecho inalienable a determinar libremente su camino político, económico y social sin presiones externas".

PUEDES VER: Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

lr.pe

Las alianzas establecidas entre Maduro y Vladimir Putin

En los últimos años, las relaciones entre Rusia y Venezuela se han fortalecido gracias a varios encuentros entre Putin y Maduro. Un hito importante en este proceso ocurrió el pasado 7 de mayo de 2025, cuando se firmó un acuerdo estratégico que el Kremlin calificó como de "máxima importancia".

Este acuerdo elevó a Venezuela al rango de principal socio estratégico de Rusia en América Latina, consolidando una alianza que va más allá de lo económico, abarcando también lo militar, tecnológico e ideológico. Además, el tratado tuvo un gran valor simbólico, ya que se firmó en el aniversario número 80 de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Notas relacionadas
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 19 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 19 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 19 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 19 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 19 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 19 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

LEER MÁS
Corea del Norte: Kim Jong-un supervisa prueba de drones y ordena implementar IA en su arsenal militar

Corea del Norte: Kim Jong-un supervisa prueba de drones y ordena implementar IA en su arsenal militar

LEER MÁS
Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

LEER MÁS
La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

LEER MÁS
Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su famoso programa de TV en EE.UU.

Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su famoso programa de TV en EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Crisis en el Ministerio Público EN VIVO: Junta Nacional de Justicia debate la suspensión de Delia Espinoza

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

Mundo

Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

Corea del Norte: Kim Jong-un supervisa prueba de drones y ordena implementar IA en su arsenal militar

Trump amenaza con quitar licencias a cadenas de TV que critiquen su presidencia en EE.UU. tras caso Jimmy Kimmel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Crisis en el Ministerio Público EN VIVO: Junta Nacional de Justicia debate la suspensión de Delia Espinoza

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota