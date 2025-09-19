La Asamblea Nacional de Venezuela, en donde la bancada chavista tiene una influencia mayoritaria, aprobó, en primera discusión, a la que han denominado Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia.

Este acuerdo se enmarca en un contexto de ofensiva militar por parte de Estados Unidos, que ya ha destruido tres embarcaciones provenientes de las costas venezolanas. Además, han reiterado en varias ocasiones que Nicolás Maduro deberá rendir cuentas ante la justicia por presuntamente liderar un cártel de drogas.

¿En qué consiste el tratado de asociación estratégica con Rusia?

El acuerdo abarca varias aéreas, como intercambios en ciencia y tecnología, comercio, cooperación humanitaria e inversiones en diversos sectores económicos, todo dentro del marco del "nuevo momento de la geopolítica del mundo". Según Roy Daza, quien presentó la propuesta legislativa, esto refleja la consolidación de un orden mundial más justo, sostenible y multipolar, fundamentado en principios como el derecho, la soberanía y la igualdad entre los países.

Daza también destacó que el tratado promueve el diálogo político de alto nivel, el respeto a las leyes internacionales, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Además, aborda temas clave como la no proliferación nuclear, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero, e incluye acuerdos energéticos dentro de la OPEP+.

En cuanto a la integración regional, el acuerdo propone fortalecer los lazos de Rusia con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Asimismo, Rusia impulsará a la adhesión de Venezuela a los BRICS y su acercamiento a la Comunidad Económica Euroasiática.

PUEDES VER: Venezuela inicia ejercicios militares con artillería rusa en una isla del Caribe ante la fuerte tensión con Estados Unidos

Venezuela y su búsqueda por fortalecer su posición diplomática y de seguridad.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela, luego de los ataques de Washington a embarcaciones en el mar Caribe, no solo generó una serie de enfrentamientos militares y acusaciones mutuas, sino que también ha llevado a Caracas a fortalecer sus alianzas estratégicas, particularmente con China y Rusia, con el fin de reforzar su posición diplomática y de seguridad. Después de los recientes acercamientos con Beijing, el Gobierno de Nicolás Maduro ahora pone su atención en Moscú.

"Este tratado lo firma el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y nuestro presidente Nicolás Maduro. Es un mensaje de paz, es un mensaje de soberanía, es un mensaje de la fortaleza del pueblo venezolano", afirmó Daza, quien agregó que el acuerdo con Rusia también refleja un “rechazo a las políticas hegemonistas del imperialismo”.

Recientemente, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, había expresado la preocupación de su país por el despliegue militar de EE.UU. y reiteró el respaldo de Rusia a Venezuela, destacando su “derecho inalienable a determinar libremente su camino político, económico y social sin presiones externas".

PUEDES VER: Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

Las alianzas establecidas entre Maduro y Vladimir Putin

En los últimos años, las relaciones entre Rusia y Venezuela se han fortalecido gracias a varios encuentros entre Putin y Maduro. Un hito importante en este proceso ocurrió el pasado 7 de mayo de 2025, cuando se firmó un acuerdo estratégico que el Kremlin calificó como de "máxima importancia".

Este acuerdo elevó a Venezuela al rango de principal socio estratégico de Rusia en América Latina, consolidando una alianza que va más allá de lo económico, abarcando también lo militar, tecnológico e ideológico. Además, el tratado tuvo un gran valor simbólico, ya que se firmó en el aniversario número 80 de las relaciones diplomáticas entre ambos países.