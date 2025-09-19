HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

El régimen de Maduro intensifica medidas de defensa con ejercicios militares y capacitación a civiles, en respuesta a la creciente tensión con Estados Unidos.

Maduro implementa programa de capacitación militar en comunidades venezolanas. Foto: AFP
Maduro implementa programa de capacitación militar en comunidades venezolanas. Foto: AFP

El mandatario Nicolás Maduro anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegará a sus efectivos militares en comunidades de Venezuela para capacitar a civiles en el uso de armas, como parte de un programa destinado a preparar a los voluntarios inscritos en la Milicia Bolivariana. La medida se tomó debido a la escasa respuesta de los ciudadanos a las convocatorias oficialistas y se llevará a cabo de manera simultánea con otros ejercicios militares del ejército.

La decisión se toma en un contexto de tensión con Estados Unidos, que recientemente envió ocho barcos militares equipados con misiles, un submarino de propulsión nuclear y diez aviones de combate F-35 a una base en Puerto Rico, alegando la lucha contra el narcotráfico. La administración de Trump también mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro y ha vinculado al mandatario con el denominado Cartel de los Soles.

PUEDES VER: Daniel Noboa propone una nueva Constitución y convoca a Asamblea Constituyente para "devolver el poder al pueblo" en Ecuador

lr.pe

¿Cuál es el objetivo del despliegue de efectivos militares en comunidades de Venezuela según Nicolás Maduro?

Maduro explicó que el objetivo principal consiste en capacitar a los ciudadanos inscritos en la Milicia Bolivariana y fortalecer la defensa del país ante posibles amenazas externas. “El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, irán al pueblo, a las comunidades, para emplazarlas, revisar, enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en el manejo del sistema de armas”, señaló durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión.

El mandatario destacó la novedad de la iniciativa: “Será la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados irán al pueblo, al barrio, a la comunidad”. Además, aseguró que estas acciones son preventivas frente a lo que considera un plan estadounidense: “Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un Gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo y el oro”.

PUEDES VER: Cámara de Diputados de Brasil avanza ley que podría amnistiar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

lr.pe

¿Cómo ha respondido el régimen de Maduro a las acciones militares de Estados Unidos en la región?

En paralelo al despliegue de la Milicia, la FANB ha comenzado un ejercicio militar de tres días en la isla de La Orchila, ubicada a unos 65 kilómetros de la costa venezolana. El operativo incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres con la participación de más de 2.500 efectivos, como parte de la preparación estratégica del país.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que las jornadas de entrenamiento se repetirán todos los sábados, involucrando a milicianos y militares, con el objetivo de preparar a la población ante lo que Caracas describe como intentos de Washington de forzar un cambio político en Venezuela. Maduro insistió en que estas medidas son preventivas: “Nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acasito se necesitara”.

