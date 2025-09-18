Es falso el video de la supuesta renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos

LO FALSO:

Nicolás Maduro renuncia a la presidencia de Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos

LO REAL:

El video corresponde a imágenes difundidas en 2024, cuando Nicolás Maduro declaró a la prensa tras acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en el marco de las elecciones presidenciales de ese año. En esa ocasión, afirmó que participaba en el proceso legal como un ciudadano más, sin anunciar en ningún momento una renuncia.

Las imágenes fueron difundidas por La República en 2024 y el hecho también fue cubierto por medios internacionales como El País y Diario As.

En medio de la tensión política entre Venezuela y Estados Unidos, derivada del despliegue de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas venezolanas y el ataque a dos embarcaciones con bandera nacional —señaladas por Washington por presuntos vínculos con el narcotráfico—, el presidente Nicolás Maduro calificó estos hechos como una “agresión de carácter militar” y afirmó que el país tiene derecho a responder conforme al derecho internacional.

En este contexto, se viralizó en la red social Facebook un video manipulado que lleva el mensaje: “Maduro renuncia al poder”. En las imágenes, se escucha a Maduro decir: “Me he despojado de inmunidades como jefe de Estado y de Gobierno, me he despojado de cualquier investidura; solo soy el ciudadano Nicolás Maduro Moros”. Además, se añadió una voz en off que afirma falsamente que el mandatario habría dejado el poder debido a la “presión de Estados Unidos y del mundo entero”. Sin embargo, el video está fuera de contexto: corresponde al año 2024 y no representa una renuncia presidencial.

Nicolás Maduro se pronuncia tras acudir al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2024

El video original corresponde al 9 de agosto de 2024 y fue publicado en las redes oficiales de Nicolás Maduro, en el marco de las elecciones presidenciales de ese año. En esas imágenes, el mandatario declaró a la prensa tras acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que convocó a todos los candidatos en medio de las denuncias de fraude electoral de los comicios que tuvieron lugar el 28 de julio de ese año en Venezuela. En el clip verídico, Maduro expresó su participación del proceso legal como un ciudadano más, sin anunciar en ningún momento una renuncia: "Me he despojado de mis inmunidades como jefe de Estado y de Gobierno, de cualquier investidura, solo soy el ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien ha acudido a la citación judicial correspondiente".

Además, La República transmitió el mismo hecho en vivo a través de su canal de YouTube, también el 9 de agosto de 2024, en el que se registraron las declaraciones de Maduro tras su comparecencia ante el TSJ.

Video Falso / Video compartido por La República en 2024. En ambos se puede apreciar los mismos elementos

Asimismo, medios internacionales como El País y Diario As difundieron el suceso desde otros ángulos, mostrando las mismas declaraciones del mandatario y sus acompañantes.

Video compartido por El País y Diario As en 2024. En ella se puede apreciar los mismos elementos que en el video falso.

Conclusión

En resumen, el video corresponde a declaraciones de Nicolás Maduro realizadas en 2024, durante el proceso electoral venezolano, y no a un hecho reciente vinculado a las tensiones políticas con Estados Unidos. Las imágenes fueron sacadas de contexto, recortadas y editadas, ya que en ningún momento el mandatario anuncia su renuncia. El clip fue difundido ese año por La República y el mismo evento fue cubierto por medios internacionales como El País y Diario As. Por lo tanto, en función de lo expuesto, resulta falso el video de la supuesta renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela en medio de la actual tensión política con Estados Unidos.

