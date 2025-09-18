HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido
Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Politólogo revela las posibilidades de una intervención de Estados Unidos en Venezuela: "Son muy superiores"

Expertos advierten sobre una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, mientras el gobierno de Maduro considera estas acciones como agresiones ilegales.

Según el especialista, Estados Unidos fue contundente al no reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Foto: Composición LR
Según el especialista, Estados Unidos fue contundente al no reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Foto: Composición LR

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado considerablemente en septiembre de 2025. La relación se ha visto marcada por incidentes militares en el Caribe, donde las fuerzas de EE. UU. han atacado embarcaciones venezolanas.

El 2 de septiembre, un ataque aéreo estadounidense hundió una lancha venezolana, alegando vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua, lo que resultó en la muerte de 11 personas. Posteriormente, el 15 de septiembre, una segunda operación estadounidense causó la muerte de tres personas más, mientras que Venezuela respondió calificando estas acciones como agresiones ilegales.

Ante este contexto, en declaraciones para el medio Latino Actual, el analista político Benigno Alarcón Deza afirmó que es "muy probable" una intervención por parte de Estados Unidos en Venezuela y que actualmente se vive "un juego de gallina asimétrico". Además, Alarcón advirtió que "las capacidades militares estadounidenses son muy superiores a las venezolanas".

La "justificación" de Estados Unidos para realizar la intervención

Según el especialista, Estados Unidos fue contundente al no reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y al catalogarlo como líder de una "organización criminal transnacional". "Es evidente que, con esta narrativa, se intenta articular un conjunto de justificaciones para una operación de mayores proporciones en territorio venezolano", señaló Alarcón.

En esta misma línea, subraya que, aunque el gobierno estadounidense nunca calificaría oficialmente sus acciones como una intervención directa, probablemente las justificaría como parte de la operación antinarcóticos que desarrolla en el Caribe. En este contexto, las incursiones militares en aguas venezolanas, como el ataque aéreo a una lancha ocurrido el 2 de septiembre, se ajustan a dicha narrativa.

Esta estrategia, según el analista, busca restar legitimidad a Maduro y otorgar un marco legal y moral a las acciones militares de EE. UU. en la región, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Asimismo, sostiene que si un país lanza una amenaza de tal magnitud, como la que Estados Unidos ha dirigido a Venezuela, es muy probable que la lleve a cabo.

El factor "reputación" dentro de las acciones estadounidenses

"Lo que ha dicho Trump en las declaraciones de las últimas horas es que va a haber una operación en territorio venezolano y que van a perseguir a los carteles de las drogas en Venezuela. Entonces, si esa es la amenaza y no se cumple, eso tiene un costo reputacional y lo que cabe esperar es que efectivamente eso va a suceder", explica el analista político.

Solo el 2 de septiembre, la Armada estadounidense llevó a cabo un ataque aéreo en el sur del Caribe que resultó en la destrucción de una lancha venezolana, con 11 personas a bordo, a quienes EE. UU. vinculó al grupo criminal Tren de Aragua. Este ataque fue seguido por otro el 15 de septiembre, que resultó en la muerte de tres personas más, y la destrucción de una tercera embarcación.

Panamá y un antecedente sobre invasión en su territorio

La invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989, conocida como la Operación Causa Justa, fue una intervención militar de gran escala que tuvo como objetivo derrocar al general Manuel Noriega, quien ejercía el poder de facto en Panamá.

La operación comenzó el 20 de diciembre de 1989 y se extendió hasta finales de enero de 1990. El presidente George H. W. Bush justificó la invasión con varios argumentos: proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos en el país, detener a Noriega para enfrentar cargos de narcotráfico y respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter.

La invasión resultó en la disolución de las Fuerzas de Defensa de Panamá y la asunción del poder por parte del presidente electo Guillermo Endara. Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica en Ciudad de Panamá y se entregó el 3 de enero de 1990. Fue trasladado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por cargos relacionados con el narcotráfico.

La operación también causó un número significativo de víctimas y daños materiales, aunque las cifras exactas varían según las fuentes. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la invasión como una violación del derecho internacional

Notas relacionadas
Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

LEER MÁS
Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

LEER MÁS
Es falso el video de la supuesta renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos

Es falso el video de la supuesta renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 31 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 31 de agosto de 2025

LEER MÁS
X Æ A-12: el extraño nombre del hijo de Elon Musk: ¿qué significa y por qué lo nombró así el hombre más rico del mundo?

X Æ A-12: el extraño nombre del hijo de Elon Musk: ¿qué significa y por qué lo nombró así el hombre más rico del mundo?

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Retiro AFP: Congreso aprueba liberar los ahorros, pero está atado a un maquillaje en la reforma de pensiones

Mundo

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota