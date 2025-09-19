HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

Leopoldo López considera que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela podría ser decisiva para la caída de Nicolás Maduro y el regreso a la democracia.

López denuncia la corrupción del régimen y la creciente amenaza de las milicias. Foto: AFP
El opositor venezolano Leopoldo López expresó desde Madrid su esperanza en que una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela pueda generar la caída del gobierno de Nicolás Maduro y abrir la puerta a un proceso de retorno a la democracia. Subrayó que la aspiración común que une al 90% de los venezolanos es la salida de Maduro del poder, después de más de dos décadas de intentos por recuperar la libertad.

En declaraciones a la señal latinoamericana DNEWS, López calificó a Maduro como un “presidente ilegítimo” que “se robó la elección” y dio “un golpe de Estado” luego del 28 de julio. Señaló también que la Asamblea Nacional es ilegítima y que las instituciones del país están “usurpando el poder” sin contar con el respaldo popular.

¿Por qué Leopoldo López considera decisiva una intervención militar de EE. UU. en Venezuela?

López subrayó que el despliegue de fuerzas estadounidenses en la región representa un escenario distinto a los vividos anteriormente. “El despliegue que está haciendo los Estados Unidos y la manera como se está encuadrando a Venezuela como un problema de una estructura corrupta y criminal que ha cooptado y secuestrado al Estado es correcta”, afirmó.

El dirigente opositor vinculó directamente al chavismo con actividades ilícitas. “Nicolás Maduro es la cabeza de una estructura que tiene vínculos con el narcotráfico, que garantiza las rutas del narcotráfico que sale o la cocaína que sale de Colombia, pasa por Venezuela hacia el Caribe, hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos y hacia Europa”, señaló. Ante este contexto, insistió en que “nueve de cada diez venezolanos espera que ocurra algo, que sea un detonador, para que se dé la transición a la democracia en Venezuela”.

¿Qué denuncias hizo Leopoldo López sobre el régimen de Nicolás Maduro?

Desde su exilio en España, López denunció que “Nicolás Maduro secuestra, tortura y asesina a la disidencia política y ha sembrado un régimen de terror”. También alertó sobre los planes del oficialismo de fortalecer a las milicias civiles: “Ya hubo entrenamientos en donde buscan armar a civiles e incluirlos en esta estructura de la milicia. Lo que está haciendo Maduro claramente es buscar intimidar a los venezolanos, tratar de construir una amenaza para que los venezolanos tengan miedo de seguir soñando y avanzando hacia lo que queremos, que es la libertad”.

En su balance de la lucha opositora, el dirigente recordó que el pueblo ha intentado todas las vías posibles para lograr el cambio político. “Las protestas masivas mil veces. Las elecciones en las que hemos ganado y se han desconocido. La negociación. La presión internacional”, enumeró. Y agregó: “En estos momentos hay un escenario muy claro, muy evidente, que es el despliegue militar que está haciendo los Estados Unidos en la costa venezolana, que puede tener un impacto. Y nosotros los venezolanos esperamos que sea así”.

Finalmente, López resaltó la resistencia de la oposición dentro del país. “Si algo hay que reconocerle al pueblo venezolano es que llevamos más de 25 años en esto y no nos hemos rendido. Nunca hemos dejado de levantarnos nuevamente y seguir en esta lucha por la libertad de Venezuela”, expresó. Además, destacó la figura de María Corina Machado: “Ha sido muy valiente al quedarse en Venezuela y resistir”. Y advirtió que “la amenaza contra ella es real” porque el gobierno de Maduro “asesinó a cientos de personas en las calles”.

