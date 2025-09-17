El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue quien anunció el inicio de los ejercicios militares de Venezuela en isla del Caribe como respuesta a EE.UU. | Composición LR

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue quien anunció el inicio de los ejercicios militares de Venezuela en isla del Caribe como respuesta a EE.UU. | Composición LR

El miércoles 17 de septiembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que Venezuela inició los ejercicios militares en una isla del Caribe ante fuerte tensión con Estados Unidos. Se trata de La Orchila, donde el régimen de Nicolás Maduro busca prepararse ante un posible conflicto armado en la región.

"Caribe Soberano 200" son las maniobras que el régimen venezolano ejecutaría para fortalecer su defensa ante lo que considera una amenaza por parte de Estados Unidos. Los ejercicios militares incluyen operaciones aéreas, marítimas y terrestres. Asimismo, se usaría tecnología avanzada para las maniobras, a pedido de Maduro.

Vladimir Padrino López explicando las maniobras "Caribe Soberano 200". Foto: AFP



PUEDES VER: Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

¿Cuáles son las maniobras y artillería usada por Venezuela en la isla?

Las maniobras "Caribe Soberano 200" tienen una duración de tres días y se realizan en la isla La Orchila, donde se encuentra una base de la Armada venezolana. El despliegue incluye buques de guerra, drones de vigilancia y acciones de guerra electrónica para mejorar la capacidad de defensa del país.

La artillería utilizada en los ejercicios es de fabricación rusa. Las imágenes de las maniobras mostraron buques de guerra desplegados en la isla, además de embarcaciones anfibias y equipos de artillería, lo que da cuenta de la magnitud de estos ejercicios militares ante la "amenaza" de EE.UU.

12 buques militares de diferentes tipos y clases.

22 aeronaves, que incluyen aviones y helicópteros.

20 peñeros de la "Milicia especial naval".

Equipos de artillería y drones, tanto de vigilancia como de ataque.

EE.UU. destruyó de un tercer bote con droga en el Caribe

El martes 16 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video para confirmar un ataque a un tercer bote vinculado a los "narcoterroristas de Venezuela". "Lo diría de inmediato: dejen de enviar el Tren Aragua a EE.UU. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", dijo.

Si bien Trump habló de un tercer bote bombardeado, no se han divulgado las imágenes, solo de dos. Asimismo, no ha proporcionado detalles sobre las presuntas incautaciones ni ha revelado la identidad de las víctimas.