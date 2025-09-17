HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Venezuela inicia ejercicios militares con artillería rusa en una isla del Caribe ante la fuerte tensión con Estados Unidos

El régimen de Nicolás Maduro responde al despliegue de buques de EE.UU. con maniobras militares en la isla de La Orchila.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue quien anunció el inicio de los ejercicios militares de Venezuela en isla del Caribe como respuesta a EE.UU.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue quien anunció el inicio de los ejercicios militares de Venezuela en isla del Caribe como respuesta a EE.UU. | Composición LR

El miércoles 17 de septiembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que Venezuela inició los ejercicios militares en una isla del Caribe ante fuerte tensión con Estados Unidos. Se trata de La Orchila, donde el régimen de Nicolás Maduro busca prepararse ante un posible conflicto armado en la región.

"Caribe Soberano 200" son las maniobras que el régimen venezolano ejecutaría para fortalecer su defensa ante lo que considera una amenaza por parte de Estados Unidos. Los ejercicios militares incluyen operaciones aéreas, marítimas y terrestres. Asimismo, se usaría tecnología avanzada para las maniobras, a pedido de Maduro.

Vladimir Padrino López explicando las maniobras "Caribe Soberano 200". Foto: AFP<br>

Vladimir Padrino López explicando las maniobras "Caribe Soberano 200". Foto: AFP

PUEDES VER: Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

lr.pe

¿Cuáles son las maniobras y artillería usada por Venezuela en la isla?

Las maniobras "Caribe Soberano 200" tienen una duración de tres días y se realizan en la isla La Orchila, donde se encuentra una base de la Armada venezolana. El despliegue incluye buques de guerra, drones de vigilancia y acciones de guerra electrónica para mejorar la capacidad de defensa del país.

La artillería utilizada en los ejercicios es de fabricación rusa. Las imágenes de las maniobras mostraron buques de guerra desplegados en la isla, además de embarcaciones anfibias y equipos de artillería, lo que da cuenta de la magnitud de estos ejercicios militares ante la "amenaza" de EE.UU.

  • 12 buques militares de diferentes tipos y clases.
  • 22 aeronaves, que incluyen aviones y helicópteros.
  • 20 peñeros de la "Milicia especial naval".
  • Equipos de artillería y drones, tanto de vigilancia como de ataque.

PUEDES VER: Maduro está convencido de que habrá una ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela, según El País

lr.pe

EE.UU. destruyó de un tercer bote con droga en el Caribe

El martes 16 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video para confirmar un ataque a un tercer bote vinculado a los "narcoterroristas de Venezuela". "Lo diría de inmediato: dejen de enviar el Tren Aragua a EE.UU. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", dijo.

Si bien Trump habló de un tercer bote bombardeado, no se han divulgado las imágenes, solo de dos. Asimismo, no ha proporcionado detalles sobre las presuntas incautaciones ni ha revelado la identidad de las víctimas.

Notas relacionadas
Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

LEER MÁS
Edmundo González pide a los presidentes defender a las víctimas de las desapariciones forzadas en Venezuela

Edmundo González pide a los presidentes defender a las víctimas de las desapariciones forzadas en Venezuela

LEER MÁS
A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

"Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

LEER MÁS
"Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

"Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

LEER MÁS
¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

LEER MÁS
Esta imponente megaobra en Sudamérica conecta a dos países y abastece de energía a millones: es la segunda más grande del mundo

Esta imponente megaobra en Sudamérica conecta a dos países y abastece de energía a millones: es la segunda más grande del mundo

LEER MÁS
Hombre de Florida roba más de $10 mil de un barco-restaurante de Disney y se escapa nadando en un estanque

Hombre de Florida roba más de $10 mil de un barco-restaurante de Disney y se escapa nadando en un estanque

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Mundo

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

Reino Unido: miles de personas protestaron en las calles de Londres por visita de Donald Trump

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota