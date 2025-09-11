HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Cuántos años de prisión recibirá Bolsonaro tras ser condenado por intento de golpe de Estado en Brasil?

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Jair Bolsonaro y se convirtió en el primer expresidente en la historia de ese país en ser sentenciado por golpismo.

Foto: AFP
Foto: AFP

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golde de Estado tras las elecciones de octubre de 2022. La decisión, adoptada por cuatro de los cinco jueces del tribunal, podría implicar una pena superior a 40 años de prisión. Luiz Fux, fue único que votó en contra y planteó anular el caso alegando supuesta incompetencia del Supremo.

Además de Bolsonaro, siete excolaboradores fueron condenados, entre ellos cuatro exjefes militares retirados que ocuparon posiciones clave durante su gobierno. Este fallo marca un hecho histórico, ya que nunca antes un expresidente brasileño había sido sentenciado por delitos vinculados al golpismo.

¿Por qué fue condenado Jair Bolsonaro por el Supremo Tribunal Federal de Brasil?

El tribunal consideró que Bolsonaro lideró una organización criminal armada con el objetivo de derrocar el gobierno constitucional de Luiz Inácio Lula da Silva. Los magistrados identificaron un "universo robusto" de pruebas que confirmaron su participación en un plan estratégico para debilitar las instituciones democráticas.

La condena se relaciona directamente con el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores irrumpieron violentamente en el Congreso, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto. Aunque Bolsonaro no se encontraba en Brasil ese día, sino en Estados Unidos, el tribunal lo consideró parte de un intento coordinado para impedir la transición de poder.

Lista completa y resumida de los delitos de los enjuiciados por los cuales fueron condenados:

  • Organización criminal armada (en el caso de Bolsonaro, como "líder")
  • Intento de abolir violentamente el Estado democrático de derecho
  • Golpe de Estado
  • Daños calificados por violencia y amenaza grave
  • Deterioro del patrimonio protegido

¿Cuáles son las condiciones especiales de encarcelamiento que podrían aplicarse para Bolsonaro?

Como excapitán del Ejército, Bolsonaro podría cumplir su pena bajo un régimen especial previsto para militares retirados y figuras públicas con prerrogativas de seguridad. El Supremo definirá el lugar exacto de cumplimiento de la condena y las medidas de seguridad aplicables.

Estas condiciones buscan garantizar la protección del expresidente durante su detención, considerando su historial militar y su perfil político, aunque no eximen de la severidad de la sentencia que enfrentará.

