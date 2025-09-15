HOYSuscripcion LR Focus

Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Mundo

Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

El exmandatario brasileño, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado, asegura ser víctima de persecución y planea apelar la condena.

Jair Bolsonaro llegó al hospital y fue recibido por cientos de simpatizantes
Jair Bolsonaro llegó al hospital y fue recibido por cientos de simpatizantes | Foto: AFP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliar para hacerse un procedimiento médico, en su primera salida tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado.

Bolsonaro, de 70 años, llegó al hospital DF Star de Brasilia escoltado por varios policías armados, según confirma AFP. En ningún momento, el exmandatario se dirigió a la prensa ni a decenas de simpatizantes que lo esperaban con banderas brasileñas.

PUEDES VER: Lula responde a Trump y defiende condena contra Bolsonaro por intento de golpe: “La soberanía de Brasil no es negociable”

lr.pe

¿Qué procedimiento médico se realizó Jair Bolsonaro?

Un informe médico reveló que Jair Bolsonaro acudió al hospital para que le extraerán dos lesiones cutáneas, una de ellas descrita como una 'neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel'. El procedimiento es ambulatorio y duró pocas horas.

Además de las lesiones en su piel, el expresidente sufre crisis de hipo y vómitos relacionados con problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.

En agosto fue autorizado a visitar el mismo centro médico para realizarse una serie de exámenes que revelaron que había padecido dos neumonías.

"Es una persona acusada de algo que no hizo. Esto es absurdo, un aparato policial de este tamaño para nada. Es vergonzoso", dijo Francisco Costa, ingeniero de 67 años que llegó al hospital para apoyar al exmandatario.

"Espero que la justicia funcione. Es difícil, pero con la intervención de otros países tengo esperanza de que saldrá bien", añadió Costa.

PUEDES VER: Condena a Jair Bolsonaro deja en suspenso el futuro político de la extrema derecha en Brasil

lr.pe

¿Por qué Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel?

Desde agosto, el expresidente brasileño se encuentra recluido en su casa y es objeto de vigilancia las 24 horas por un "riesgo de fuga", ya que fue acusado de intento de golpe de estado.

Recientemente, la justicia decidió condenarlo por liderar un fallido plan para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.

Principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil, Jair Bolsonaro asegura ser víctima de "persecución" y su defensa ha anunciado que apelará el fallo de la corte suprema, incluso en instancias internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Jair Bolsonaro es víctima de una "caza de brujas" y, en respuesta, impuso varios aranceles a productos que el país sudamericano exporta.

En julio, la justicia brasileña le impuso una prohibición al expresidente brasileño de manifestarse en redes sociales por considerar que las ha usado para obstruir la justicia.

La corte debe estudiar los recursos que interponga su defensa antes de enviar a Bolsonaro a prisión. El exmandatario podría solicitar cumplir su pena en casa, alegando razones de salud.

