El rey de España, Felipe VI, denuncia "el sufrimiento indecible" de cientos de miles inocentes en Gaza

El rey Felipe VI calificó de insoportable la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza. | Foto: AFP

El rey de España, Felipe VI, denunció la "insoportable" crisis humanitaria en la Franja de Gaza, que ha provocado "el sufrimiento indecible de cientos de miles de inocentes". Estas palabras las brindó durante un viaje a Egipto.

Felipe VI afirmó que el último episodio de este conflicto, que estalló con el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles de inocentes y en la total devastación de Gaza.

Tensión diplomática entre España e Israel se agrava

"Este viaje tiene lugar en un momento convulso y trágico en la región", aseguró Felipe VI que casi nunca toma posición, ya que la Casa Real suele tener una neutralidad política.

El Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, reconoció el Estado palestino en mayo de 2024, junto con Irlanda y Noruega, y se volvió uno de los miembros de la UE más críticos con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí.

La creciente tensión diplomática fue atizada tras la anulación de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, después de que cerca de 100.000 manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido de la carrera en Madrid.

Sánchez, quien preside un gobierno de coalición de izquierda, declaró su profunda admiración por la movilización y sugirió excluir a Israel de las competiciones internacionales hasta que no cese la barbarie.

Israel retiró a su embajador en España

Cabe resaltar que, en la actualidad, Israel no tiene embajador en España, luego de que el gobierno de Pedro Sánchez reconociera el Estado palestino en 2024.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España llamó a consultas a su embajadora en la ciudad de Tel Aviv (Israel) el pasado 8 de septiembre, tras los cruces de declaraciones cada vez más duros entre ambos gobiernos

Como se recuerda, el gabinete de Pedro Sánchez anunció nuevas medidas para "poner fin al genocidio en Gaza", entre ellas no vender ni comprar armas a Israel.

El 07 de octubre de 2023, comandos islamistas mataron en Israel a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles. Además, secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza. De estas, 25 habrían muerto.

Hasta el momento, la campaña de represalia israelí ya deja más de 64.900 fallecidos en Gaza, también civiles en su mayor parte, según cifras del Ministerio de Salud local, que la ONU considera fiables.