¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró estado de excepción en siete provincias debido a la crisis social provocada por bloqueos de vías y violencia relacionada con la eliminación del subsidio al diésel.

El gobierno de Noboa enfrenta un creciente malestar social tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel. Foto: Composición LR/AFP.
El gobierno de Noboa enfrenta un creciente malestar social tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel. Foto: Composición LR/AFP.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decretó el estado de excepción en siete provincias del país mediante el Decreto Ejecutivo 134, emitido el 16 de septiembre de 2025. Esta medida, con una duración inicial de 60 días, responde a una situación de "grave conmoción interna" provocada por bloqueos de vías, paralizaciones y actos de violencia. Las provincias afectadas por esta decisión son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En estas regiones se han registrado manifestaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, así como movilizaciones en defensa del agua y contra proyectos mineros, como el de Loma Larga en Cuenca. Además, se han evidenciado bloqueos de carreteras y actos de violencia que dificultaron la libre circulación y el normal desarrollo de las actividades económicas. "La violencia y los intentos de desestabilización no serán tolerados", señaló la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.

PUEDES VER: La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

¿Cuáles son las razones de la creciente ola de protestas en Ecuador?

El gobierno de Noboa enfrenta un creciente malestar social tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel, lo que generó protestas en varias provincias del país. Esta medida incrementó el precio del galón de diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares, lo que afectó especialmente a los transportistas de carga pesada. Desde el fin de semana, se registraron bloqueos de carreteras en al menos seis provincias. Aunque no ha habido enfrentamientos violentos de gran magnitud, sí se produjeron algunas detenciones, como en la provincia de Carchi.

A pesar de que el Ejecutivo justifica este aumento, señalando que los 1.100 millones de dólares anuales ahorrados se destinarán a programas sociales, compensaciones para los transportistas y apoyo a sectores clave como el agrícola y el pesquero, la situación sigue siendo tensa. El ministro de Transporte, Roberto Luque, intentó calmar la situación, negando un incremento en las tarifas del transporte público y en los precios de los alimentos, ya que los transportistas recibirán compensaciones mensuales de entre 400 y 1.000 dólares durante ocho meses por cada unidad.

Primeros efectos de la anulación del subsidio al diésel

Noboa enfrenta las primeras repercusiones de la eliminación del subsidio al diésel, medida que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. Esta decisión, anunciada el 15 de septiembre, fue calificada como un "hecho histórico" por la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, quien destacó que ningún otro gobierno había tenido la responsabilidad ni la firmeza para implementarla. La medida, que promete redirigir 220 millones de dólares en bonos a los transportistas, marca un giro económico significativo.

Las movilizaciones, especialmente en Quito, se centraron en la resistencia de los transportistas, quienes temen que la eliminación del subsidio repercuta en el incremento de los pasajes. Sin embargo, el Gobierno asegura que las compensaciones estarán orientadas a mitigar estos efectos. A pesar de la desarticulación rápida de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad, la convocatoria del FUT (Frente Unitario de Trabajadores) y la agitación social subrayan un panorama político y económico incierto.

Una medida que ya había provocado protestas anteriores

La eliminación del subsidio a los combustibles en Ecuador fue un tema delicado, que ya había provocado protestas en años anteriores. En 2019, el expresidente Lenín Moreno enfrentó una ola de manifestaciones masivas tras intentar suprimir el subsidio, mientras que Guillermo Lasso retrocedió en 2022 ante la presión social. Sin embargo, Noboa logró llevar a cabo esta medida, argumentando que es necesaria para garantizar la disciplina fiscal y redirigir los recursos hacia sectores clave como los productivos y sociales.

La intervención de militares y policías logró contener los disturbios, pero la tensión persiste. Desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), su presidente, Edwin Bedoya, ha señalado que las protestas se radicalizarán, acusando al Gobierno de no ofrecer compensaciones suficientes a los sectores más vulnerables. Bedoya recordó que Noboa había prometido en campaña no eliminar el subsidio y advirtió que esta medida podría abrir la puerta a nuevos recortes, como el gas doméstico.

